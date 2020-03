iPad Pro 2020 disponibili su Amazon con spedizione pronta

I nuovi iPad Pro sono ora disponibili e in pronta spedizione su Amazon. Le macchine annunciate qualche giorno fa sono infatti passati da ordinabili, ma con spedizione in data incerta, a disponibili in tutte e due le versioni 11 pollici e 12,9 pollici e co spedizione rapida, una buona notizia per chi al momento non può uscire di casa.

Ricordiamo che i nuovi iPad si differenziano essenzialmente per la nuova doppia fotocamera con scanner Lidar e per il processore A12Z Bionic nato per ottimizzare le prestazioni in fatto di grafica e realtà aumentata.

Specifiche a parte, la migliore delle notizie è che la maggior parte dei modelli su Amazon è in pronta spedizione con recapito molto rapido, comparabilmente ai tempi che viviamo: già a metà della prossima settimana i prodotti saranno a casa vostra. Unica avvertenza: i pezzi disponibili sono molto pochi. Per cui se vi interessa il prodotto ordinate subitpo