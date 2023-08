Garmin Venu 3 monitora il sonno e offre funzioni per persone su sedia a rotelle

Garmin ha presentato due nuovi smartwatch: Venu 3 e Venu 3S, rispettivamente con cassa da 45mm e 41mm. Tutti e due vantano un “coach del sonno” che mostra un punteggio del sonno e un coach personalizzato che indica come migliorare la qualità del proprio riposo.

È possibile monitorare le diverse fasi del riposo e i riposi diurni, mostrando anche una serie di metriche rilevate durante il sonno, come il livello di variabilità della frequenza cardiaca, per comprendere meglio il proprio stato di salute con sonnellini indicati come in grado di “migliorare l’umore e potenziare la memoria”.

Il produttore ha riferito al sito statunitense The Verge che questa novità sarà presto offerta anche in altri suoi smartwatch. I dispositivi Garmin compatibili si affidano a Firstbeat Analytics per rilevare automaticamente i pisolini e fornire informazioni su come le abitudini personali a esso collegate rispondano a uno stile di vita sano.

Altra novità di questi due modelli, come accennato, sono funzionalità che consentono di offrire allenamenti su misura per le persone su sedia a rotelle. La modalità denominata Wheelchair monitora le spinte anziché i passi e consente di accedere ad attività e sfide basate sull’utilizzo della sedia a rotelle.

Anche i parametri di analisi fisiologica cambiano, con regolazioni che mirano a una migliore stima del dispendio energetico, al monitoraggio dell’intensità durante l’esercizio fisico e al rilevamento dello stato fisiologico per il monitoraggio dello stress durante il giorno. Per fornire esperienze di monitoraggio della salute e dell’attività fisica, è essenziale considerare le differenze della fisiologia individuale e come l’utilizzo della sedia a rotelle influisce sulle funzioni del corpo.

Novità di sistema riguardano i caratteri usati nell’interfaccia, ora più grandi, i comandi audio guidati che è possibile ricevere durante la corsa e le passeggiate, pratiche di meditazione guidata pensati per aiutare a ridurre gli stati di ansia e stress. Il “morning report” permette di mostrare al risveglio una panoramica sulla qualità del sonno e sul livello di recupero, un calendario giornaliero, informazioni sul livello di variabilità della frequenza cardiaca e altro; è possibile personalizzare il report in modo che mostri ciò che si desidera.

La batteria è indicata come in grado di durare fino a 14 giorni, ed è presente anche un nuovo sensore per la frequenza cardiaca che effettua un campionamento continuo. Non manca il pulsiossimetro per monitorare la saturazione dell’ossigeno nel sangue durante la veglia o mentre si dorme.

Il display AMOLED touchscreen da 1,4″ può rimanere sempre accesso, sono presenti profili precaricati per gli sport GPS e indoor e funzioni per il monitoraggio della salute femminile.

Venu 3S (cassa 41mm) è disponibile nelle colorazioni French Gray & Soft Gold, French Gray & Soft Gold, Sage Gray & Silver, Dust Rose & Soft Gold, Ivory & Soft Gold, French Gray & Soft Gold, tutte con cinturino in silicone vendute a 499€ oppure nella varianti Black & Slate, con cinturino in pelle, venduta 549,99€. Prezzi identici per Vertu 3 (cassa da 45mm), disponibile nelle varianti French Gray & Soft Gold (cinturino in silicone) o Black Black & Slate con cintiruno in pelle.

Tutti gli smarwatch, sportwatch e prodotti Garmin sono disponibili nel negozio ufficiale del marchio da questa pagina di Amazon.