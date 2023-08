Apple sta testando la stampa 3D per la produzione di Apple Watch

Corroborando una voce già riferita dall’analista Ming-Chi Kuo, Bloomberg afferma che Apple sta testando la stampa 3D per gli chassis di Apple Watch di futura generazione.

L’indiscrezione, come scritto sopra, non è nuova, e anche a luglio 2023 era stata riportata dall’analista Ming-Chi Kuo, secondo il quale Apple userebbe la stampa 3D per la creazione di parti meccaniche in titanio del futuro Apple Watch Ulta. Sempre secondo l’analista, l’obiettivo della Mela è sostituire in parte i tradizionali macchinari CNC (Computerized Numerical Control), macchine utensili i cui movimenti vengono controllati da un dispositivo elettronico integrato nella macchina (detto “controllo numerico”) tagliando il materiale per adattarsi al design.

Il sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg avvalora la precedente indiscrezione, riferendo però che il materiale che Apple lavora con la stampa 3D è l’acciaio inossidabile e non il titanio; Bloomberg non esclude la possibile lavorazione del titanio con la stampa 3D ma riferisce genericamente di test con l’acciaio inossidabile degli Apple Watch Series 9.

Dal momento che gli Apple Watch Series 9 saranno con ogni probabilità presentati il 12 settembre 2023, in occasione dell’evento che prevede anche il lancio dei nuovi iPhone, è improbabile che a Cupertino stiano ancora facendo esperimenti (gli chassis di Apple Watch Series 9 sono stati già stabiliti da tempo); più probabile che a Cupertino stiano facendo prove sul possibile uso della stampa 3D con futuri prodotti.

