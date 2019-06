Garmin Week: su Amazon sconti su smartwatch, activity tracker e navigatori

E’ online la Garmin Week su Amazon, una promozione che prevede una settimana di sconti su una selezione dei prodotti dell’omonimo marchio. Ogni giorno vengono lanciate alcune offerte lampo, attive cioè per poche ore e soltanto su poche unità e che pertanto dovranno essere colte al volo per approfittare dei forti sconti.

Tra i prodotti che potrete pagare ad un prezzo scontato ci sono alcuni dei più celebri smartwatch della società, come ad esempio il Garmin Forerunner disponibile in diverse versioni, una di queste anche con fascia cardio inclusa nel prezzo.

In alternativa potete acquistare in sconto il VivoActive HR con cardiofrequenzimetro direttamente al polso, oppure il VivoSmart 3, ideale per tracciare l’attività fisica con un bracciale elegante e discreto. Ma tra le offerte ci sono anche altri modelli da indossare tutti i giorni e il computer di bordo per ciclisti Edge 820.

Potete accedere all’intera vetrina cliccando qui. Di seguito invece vi elenchiamo alcune delle offerte attive più interessanti.

Garmin Forerunner 35 GPS Running Watch con Sensore Cardio al Polso, Connettività Smart e Monitoraggio Attività Quotidiana, Nero In offerta a Click qui per approfondire con sconto

fino fino al 9 Giugno

Click qui per approfondire con scontofino fino al 9 Giugno

Garmin Forerunner 35 GPS Running Watch con Sensore Cardio al Polso, Connettività Smart e Monitoraggio Attività Quotidiana, Bianco In offerta a Click qui per approfondire con sconto

fino fino al 9 Giugno

Click qui per approfondire con scontofino fino al 9 Giugno

Garmin Forerunner 30 Orologio da Corsa con GPS, Grigio Scuro In offerta a Click qui per approfondire con sconto

fino fino al 9 Giugno

Click qui per approfondire con scontofino fino al 9 Giugno

Garmin Vivoactive 3 Smartwatch GPS con Profili Sport, Sensore Cardio e Pagamento Contactless, Gunmetal In offerta a Click qui per approfondire con sconto

fino fino al 9 Giugno

Click qui per approfondire con scontofino fino al 9 Giugno

Garmin Vivoactive 3 Smartwatch GPS con Profili Sport, Sensore Cardio e Pagamento Contactless, Nero/Argento In offerta a Click qui per approfondire con sconto

fino fino al 9 Giugno

Click qui per approfondire con scontofino fino al 9 Giugno

Garmin Vivoactive 3 Smartwatch GPS con Profili Sport, Sensore Cardio e Pagamento Contactless, Bianco/Argento In offerta a Click qui per approfondire con sconto

fino fino al 9 Giugno

Click qui per approfondire con scontofino fino al 9 Giugno

Garmin Edge 820 GPS Bike Computer Touchscreen senza Bundle Cardio e Sensori Cadenza/Velocità, Mappa Europa, Smart Notification, Connessione ANT+ e WiFi, Nero/Grigio In offerta a Click qui per approfondire con sconto

fino fino al 9 Giugno

Click qui per approfondire con scontofino fino al 9 Giugno

Garmin Edge 820 GPS Bike Computer Touchscreen con Bundle Cardio e Sensori Cadenza/Velocità, Mappa Europa, Smart Notification, Connessione ANT+ e WiFi, Nero/Grigio In offerta a Click qui per approfondire con sconto

fino fino al 9 Giugno

Click qui per approfondire con scontofino fino al 9 Giugno

Garmin Index Smart Bilancia Impedenziometrica Bluetooth e Wi-Fi, Nero Unisex Adulto In offerta a Click qui per approfondire con sconto

fino fino al 9 Giugno

Click qui per approfondire con scontofino fino al 9 Giugno

Garmin Index Smart Bilancia Impedenziometrica Bluetooth e Wi-Fi, Bianco In offerta a Click qui per approfondire con sconto

fino fino al 9 Giugno

Click qui per approfondire con scontofino fino al 9 Giugno

Garmin Varia Radar Rtl510 Varia Rtl510 Luce Radar Posteriore, Nero, Taglia Unica In offerta a Click qui per approfondire con sconto

fino fino al 9 Giugno

Click qui per approfondire con scontofino fino al 9 Giugno

Garmin Varia Radar Rtl511 Varia Rtl510 Luce Radar Posteriore Bundle Con Radar Display Unit, Nero, Taglia Unica In offerta a Click qui per approfondire con sconto

fino fino al 9 Giugno

Click qui per approfondire con scontofino fino al 9 Giugno

Garmin VIRB 360 – Camera 360 5.7K/30Fps con GPS, Sensori ABC e Stitching On Camera, Nero In offerta a Click qui per approfondire con sconto

fino fino al 9 Giugno

Click qui per approfondire con scontofino fino al 9 Giugno

Garmin Vívomove HR Sport Smartwatch Analogico con Schermo LCD Touch, Sensore Cardio Integrato, Nero con Cinturino in Silicone Nero In offerta a Click qui per approfondire con sconto

fino fino al 9 Giugno

Click qui per approfondire con scontofino fino al 9 Giugno

Garmin Vívomove HR Sport Smartwatch Analogico con Schermo LCD Touch, Sensore Cardio Integrato, Rose Gold con Cinturino in Silicone Bianco In offerta a Click qui per approfondire con sconto

fino fino al 9 Giugno

Click qui per approfondire con scontofino fino al 9 Giugno

Garmin Vívomove HR Sport Smartwatch Analogico con Schermo LCD Touch, Sensore Cardio Integrato, Rose Gold con Cinturino in Silicone Nero In offerta a Click qui per approfondire con sconto

fino fino al 9 Giugno

Click qui per approfondire con scontofino fino al 9 Giugno

Garmin Vívomove HR Sport Smartwatch Analogico con Schermo LCD Touch, Sensore Cardio Integrato, Nero con Cinturino in Silicone Sabbia In offerta a Click qui per approfondire con sconto

fino fino al 9 Giugno

Click qui per approfondire con scontofino fino al 9 Giugno

Garmin Vívomove HR Sport Smartwatch Analogico con Schermo LCD Touch, Sensore Cardio Integrato, Argento con Cinturino in Silicone Azzurro Acquamarina In offerta a Click qui per approfondire con sconto

fino fino al 9 Giugno

Click qui per approfondire con scontofino fino al 9 Giugno

Garmin Vivosport Activity Tracker con GPS, Small, Fucsia – In offerta a Click qui per approfondire con sconto

fino fino al 9 Giugno

Click qui per approfondire con scontofino fino al 9 Giugno

Garmin Vivosport Activity Tracker con GPS, Large, Giallo Lime In offerta a Click qui per approfondire con sconto

fino fino al 9 Giugno

Click qui per approfondire con scontofino fino al 9 Giugno

Garmin Vivosport Activity Tracker con GPS, Large, Nero In offerta a Click qui per approfondire con sconto

fino fino al 9 Giugno

Click qui per approfondire con scontofino fino al 9 Giugno

Garmin Vivosport Activity Tracker con GPS, Small, Nero In offerta a Click qui per approfondire con sconto

fino fino al 9 Giugno

Click qui per approfondire con scontofino fino al 9 Giugno

Garmin eTrex Touch 35 GPS Portatile, Schermo 2.6″, Altimetro Barometrico e Bussola Elettronica, Mappa TopoActive Europa Occidentale, Nero/Verde In offerta a Click qui per approfondire con sconto

fino fino al 9 Giugno

Click qui per approfondire con scontofino fino al 9 Giugno

Garmin Fenix 5s Orologio Sportivo, Argento/Nero In offerta a Click qui per approfondire con sconto

fino fino al 9 Giugno

Click qui per approfondire con scontofino fino al 9 Giugno

Garmin Forerunner 735XT GPS Avanzato Cardio da Polso Nero / Grigio 010-01614-06 In offerta a Click qui per approfondire con sconto

fino fino al 9 Giugno

Click qui per approfondire con scontofino fino al 9 Giugno

Garmin Forerunner 235 GPS Sportwatch con Sensore Cardio al Polso e Funzioni Smart, Cinturino in silicone, Nero/Grigio In offerta a Click qui per approfondire con sconto

fino fino al 9 Giugno

Click qui per approfondire con scontofino fino al 9 Giugno

Garmin Forerunner 235 GPS Sportwatch con Sensore Cardio al Polso e Funzioni Smart, Nero/Rosso In offerta a Click qui per approfondire con sconto

fino fino al 9 Giugno

Click qui per approfondire con scontofino fino al 9 Giugno

Garmin Forerunner 235 GPS Sportwatch con Sensore Cardio al Polso e Funzioni Smart, Nero/Blu Ghiaccio In offerta a Click qui per approfondire con sconto

fino fino al 9 Giugno

Click qui per approfondire con scontofino fino al 9 Giugno