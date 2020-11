Gearbest festeggia il giorno dei single con buoni sconto fino a 30 dollari

L’11 novembre come da tradizione ricorre il giorno dei single e su Gearbest partiranno i consueti sconti. Chiamato in cinese Guanggun Jie, è una festa molto popolare tra i giovani cinesi che consiste nel celebrare l’orgoglio di essere single. E’ nata nel 1993 per iniziativa di un gruppo di studenti dell’Università di Nanchino che volevano creare una festa per le persone sole, in contrapposizione a san Valentino. La data selezionata per tale festività, 11 novembre (11/11), è stata scelta perché il numero “1” identifica l’individuo solitario.

Negli anni questa festa si è trasformata anche nella più grande giornata di shopping online e offline del mondo, con gli acquirenti di Alibaba che hanno superato i 168,2 miliardi di yuan di spesa durante le celebrazioni del 2017. Di conseguenza anche gli altri negozi online del paese hanno deciso di approfittare dell’occasione per proporre le proprie offerte.

Nel caso di Gearbest c’è una pagina dedicata all’evento che propone diversi sconti su stampanti 3D, cellulari, notebook, smartwatch, auricolari senza fili, webcam, aspirapolvere robot, luci Smart, spazzolini elettrici e molto altro.

Sono divise per settori. Ad esempio quello relativo alla stampa 3D e al fai-da-te propone soluzioni che partono da 185 euro per quanto riguarda l’incisione laser e 232 euro per una stampante 3D, mentre nella sezione cellulari e notebook si trovano diversi telefoni Xiaomi a partire da 172 euro oppure computer portatili Teclast per soli 326 euro.

Diversi poi i prodotti della categoria “elettronica Smart”, dove ci sono ad esempio gli auricolari TWS di Huawei stile AirPods Pro a soli 30 euro, oppure lo smartwatch Haylou scontato a meno di 32 euro. Come detto ci sono anche elettrodomestici, primi tra tutti gli aspirapolvere robot a partire da 230 euro oppure uno zaino casual per soli 9 euro.

L’offerta principale però è dettata da un buono sconto di 20 dollari (17,20 euro col cambio attuale) per una spesa minima di 50 dollari oppure di 25,80 euro (30 dollari) se si spendono almeno 100 dollari. Quindi c’è un vero e proprio sconto su prodotti già scontati.

Se volete dare un’occhiata a tutte le offerte attive l’11 novembre non dovete far altro che accedere a questa pagina del sito web di Gearbest. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.