Nintendo Switch supera le vendite del leggendario NES

Nintendo ha venduto 6,86 milioni di console Switch lo scorso trimestre, portando le vendite totali a 68,3 milioni. Si tratta di un aumento del 43% rispetto ai 4,8 milioni di sistemi venduti nello stesso periodo dell’anno scorso. Si sapevamo già che Switch aveva superato le vendite dello storico NES, grazie ad alcuni dati pubblicati su Famitsu pochi mesi fa. Lo storico traguardo è ora ufficiale. Il prossimo sistema nel mirino di Switch è la famiglia 3DS e 2DS, che attualmente ammonta a 75,94 milioni di vendite.

Per ora, il classico Switch è più popolare del modello Switch Lite. Nintendo ha venduto 5,31 milioni del primo e 1,55 milioni del secondo durante il trimestre. Chiaramente, la maggior parte delle persone preferisce la versatilità di Switch, la possibilità di passare ‘tra le modalità portatile, da tavolo e TV, piuttosto che acquistare il modello Lite, che non consente l’utilizzo con la TV del salotto.

La domanda, adesso, è come se la caverà Switch rispetto ai nuovi sistemi di Microsoft e Sony, quindi Xbox Series X ed S, e PS5. E’ difficile da dire al momento, anche se l’avvicinarsi del Natale farà certamente le fortune di questi sistemi videoludici. Le offerte di Nintendo sono così uniche nel settore e, quindi, potrebbe non subire più di tanto la concorrenza dei rivali, come indica Engadget. Tuttavia, Nintendo ha in programma, anche se non ancora in via ufficiale, un aggiornamento a Switch, con la possibile versione Pro in arrivo durante il prossimo anno. La console war è nuovamente iniziata.

Ricordiamo che all’inizio di quest’anno erano circolate voci di una possibile Switch Pro in arrivo entro la fine del 2020, ma più recentemente le anticipazioni puntano a una nuova versione di Nintendo Switch per il 2021 con supporto per la risoluzione 4K.

