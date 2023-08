Geekom mini PC T13 ora con Intel Core i9/i7/i5 di tredicesima generazione

Abbiamo avuto più volte modo di provare i mini PC di Geekom (trovate la recensione del penultimo modello IT11 a questo indirizzo) e segnaliamo ora l’arrivo in prevendita di Mini IT13, Mini PC con CPU di 13a generazione disponibile nelle varianti con Intel Core i9/i7/i5 top di gamma.

Questo mini PC (è perfetto per vari ambiti e può essere configurato con un processore Intel Core i9-13900H, i7-13700H o i7-13500H di 13a generazione. Il form factor è stile NUC; le dimensioni sono di 117 mm x 112 mm x 49.2 mm e il peso di soli 652 grammi (si può installare dietro a un monitor grazie all’attacco dedicato). SI solleva con una mano e, volendo, si può anche trasportare in una borsa.

Il produttore offre varianti con 16GB o 32GB di memoria RAM ma quest’ultima può essere espansa anche successivamente e facilmente dall’utente (fino a 64GB, RAM DDR4-3200 con supporto dual channel). Lo storage (unità SSD tipo M.2) permette di sfruttare soluzioni fino a 2TB e oltre a unità PCIe si possono usare le tradizionali unità SATA (da 2,5″).

Sulla macchina sono presenti: 3 porte USB 3.2 gen 2, 1 porta USB 2.0, 2 porte USB4, 1 lettore di SD card, 1 jack per cuffie da 3,5mm, 2 porte HDMI e il jack per l’alimentazione. È presente il Bluetooth 5.2, una scheda ethernet (attacco RJ45) Intel 10/100/1000/2500 Mbps e non manca il Wi-Fi 6E.

Silenziosa ma potente

La macchina è molto silenziosa, permette di gestire fino a 4 monitor (supporta risoluzioni 4K e 8K) e, soprattutto nella configurazione con CPU i7/i9 top di gamma e RAM a sufficienza, permette di prestazioni di tutto rispetto anche per i giochi, la creazione, il fotoritocco, l’editing video e il multitasking in generale.

Sono supportati senza problemi streaming e riproduzione multimediale. Il telaio in metallo e secondo il produttore afferma che è realizzato cin una struttura in grado di ridurre staticità e interferenza elettromagnetica. La dissipazione è efficiente, possibile da una tecnologia di raffreddamento che garantisce anche la silenziosità. La garanzia è di due anni e la macchina include una licenza di Windows 11.

I prezzi partono da 549,00 euro (versione con CPU i5-13500H, 16GB RAM e SSD 512GB). Potete acquistare i vari modelli su Amazon ma al momento il T13 si preordina solamente sullo store online di Geekom.