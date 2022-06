Xiaomi Electric Scooter 4 Pro affronta le salite più dure

Quando si parla di monopattini elettrici Xiaomi è uno dei marchi più noti con la sua linea di Scooter: il colosso cinese ha annunciato l’imminente disponibilità in Italia del modello Xiaomi Electric Scooter 4 Pro.

All’apparenza richiama i diretti predecessori, anche se certamente le modifiche non mancano. La sua velocità massima sarà comunque limitata, per adattarsi alla legislazione, a 25 chilometri orari. Tuttavia, il suo nuovo motore permetterà di scalare pendenze con più facilità.

Offre dimensioni di 1.198 x 484 x 1.240 mm, con un peso di 16,5 kg. Permetterà di scalare salite con pendenza di ben 20 gradi, grazie alla potenza del nuovo motore con potenza da 350 W (nominale da 700W), e potrà trasportare utenti fino a 120 kg di peso. La sua batteria da 12.400 mAh (474Wh) porterà l’autonomia fino a 45 chilometri, mentre a livello di sicurezza si basa su un doppio sistema frenante eABS. Altra novità sono le ruote, che in questo caso sono pneumatici autosigillanti da 10″ senza camera. Naturalmente non manca la possibilità di abbinarlo allo smartphone grazie all’app Xiaomi, che può essere installata su iPhone con iOS 9.0 e dispositivi Android 4.3 oppure versioni successive. Sul manubrio insiste sempre lo schermo LED in grado di visualizzare le principali informazioni sulla marcia. Altra novità sulla batteria riguarda anche il sistema di ricarica, che questa volta è magnetica. Il design di Xiaomi Electric Scooter 4 Pro è leggermente più grande quest’anno, mentre è realizzato in alluminio, resistente alla corrosione e in grado di migliorare anche la pedana per il comfort del piede.

A livello di connettività Xiaomi Electric Scooter 4 Pro offre Bluetooth 4.1 così da poterlo abbinare all’app Mi Home di Xiaomi. Al momento non sono state fornite informazioni ufficiali sul prezzo di listino, che però in altri paesi in Europa è fissato a 799 euro. Xiaomi fornirà comunque informazioni sulle promozioni di lancio in Italia a breve.

