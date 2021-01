Solo 50 € il gimbal per smartphone ZHIYUN Smooth-XS, compatto ed estensibile

Se siete amanti delle riprese con smartphone, ecco un gimbal per stabilizzare i video davvero economico, ma soprattutto compatto ed estensibile: parliamo dello ZHIYUN Smooth-XS, in vendita a circa 50 euro grazie al coupon dedicato X5D6FB6BCB112000.

Non è necessario alcun setup iniziale per il corretto funzionamento, né alcuna regolazione del bilanciamento manuale: sarà sufficiente posizionare lo smartphone all’interno dell’apposito alloggiamento affinché il supporto si regoli automaticamente.

Nonostante sia di facile e immediato utilizzo, SMOOTH-XS risulta ancor più utile se abbinato all’applicazione per iOS o Android chiamata “ZY Cami”, disponibile gratis su App Store o Google Store. Il design propone un form factor e un’estetica davvero minimale e moderna, e il gimbal si presenta quasi come un’asta selfie con treppiede incorporato.

Pur essendo un vero e proprio asse cardanico di dimensioni tascabili, Smooth XS può estendersi grazie all’asta telescopica da 260 mm, così da poter effettuare anche scatti di gruppo. Il design con chiusura scorrevole è facile da riporre: sarà sufficiente farlo scorrere per aprirlo ed iniziare ad effettuare le riprese e, una volta terminato, farlo scorrere nuovamente per richiuderlo.

Tra le caratteristiche del gimbal il supporto alle riprese verticali e orizzontali: sarà possibile modificare la tipologia di inquadratura con la pressione di un solo tasto. Ancora, Smooth XS consente di tracciare un oggetto automaticamente dopo averlo messo a fuoco, in modo da non dover spostare manualmente la fotocamera. Si tratta di una modalità che farà la felicità di quanti desiderino riprendere il proprio cane che corre, ma anche un soggetto umano in movimento.

Supporta il controllo della fotocamera integrata, per controllare l’app camera integrata dello smartphone. Non solo, gode del supporto alle alle gesture con le mani, in modo avviare e arrestare la fotocamera dello smartphone senza dover toccare alcun tasto.

Inoltre, grazie all’app ZY Cami si avrà la possibilità di accedere a funzioni di editing di base, per aggiungere sottofondi musicali ai video, effetti e transizioni per video più dinamici.

ZHIYUN Smooth-XS si acquista al prezzo di 50 euro circa cliccando su questo link diretto ed applicando il coupon X5D6FB6BCB112000 in fase di acquisto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.