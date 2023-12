I giochi Xbox Cloud Gaming arrivano sui visori Meta Quest

Meta ha promesso tanto ai giocatori e finalmente i possessori dei visori Meta Quest 2, 3 e anche dell’ultimo modello Pro possono trasmettere centinaia di giochi tramite Xbox Cloud Gaming. Tutto quello di cui i giocatori hanno bisogno è un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, un controller compatibile, una connessione internet stabile e l’aggiornamento più recente del software di Quest.

Per poter godere a pieno dei titoli sarà necessario scaricare l’app Xbox Cloud Gaming ora in versione Beta, per poi potersi immergere in giochi come Starfield, Cocoon e Halo Infinite su un ampio schermo virtuale.

Meta afferma che il giocatore potrà scegliere tra quattro dimensioni di display virtuali. Ad esempio, si potrà scegliere di giocare in uno spazio virtuale a tema Xbox o far sembrare che il display fluttui in aria grazie alle funzionalità apposita a pieno schermo di Quest 3 e Pro.

Per quanto riguarda i controller supportati, Meta afferma che i gamepad Xbox, quelli per PlayStation 4 e il Nintendo Switch Pro funzionano tutti. Il supporto per il DualSense di PlayStation 5 sarà disponibile, invece, in un secondo momento.

Questa è la seconda grande collaborazione tra piattaforme che è arrivata su Quest nelle ultime settimane. Ricordiamo, infatti, che adesso è possibile giocare a titoli in realtà virtuale VR per PC sui visori grazie al supporto di Steam Link.

Sebbene alcuni utenti fossero già in grado di accedere a Xbox Cloud Gaming su visori Quest tramite soluzioni alternative, l’arrivo dell’app e del servizio ufficiali renderà molto più facile per chiunque immergersi e giocare in streaming quando, ad esempio, si è in viaggio o qualcun altro sta occupando la TV del salotto.

