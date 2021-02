Gli abbonamenti App Store 2020 volano e stracciano Android

Agli impressionati dati di fatturato registrati nei negozi digitali di app nelle festività di Natale e poi per tutto il 2020, ora seguono quelli degli abbonamenti in app: anche in questo caso gli store di Apple e Google crescono entrambi, ma App Store vola con un fatturato quattro volte superiore rispetto a Google Play Store.

Più precisamente il fatturato stimato degli abbonamenti App Store 2020 tocca quota 10,3 miliardi di dollari, una crescita del 32% anno su anno. La crescita risulta addirittura superiore per gli abbonamenti nelle App su Google Play Store che segna +42%, in ogni caso si passa dagli 1,9 miliardi di dollari del 2019 a 2,7 miliardi nel 2020.

I dati e le stime della società di analisi Sensor Tower, specializzata nel mercato delle app e negozi digitali, si riferiscono agli abbonamenti su App Store e Google Play Store in tutto il mondo nel 2020 per le prime 100 app che non rientrano nella categoria giochi, da sempre quella più importante e remunerativa.

Su App Store negli USA le prime 10 app per fatturato negli abbonamenti 2020 sono YouTube al primo posto seguito da Tinder, Disney+, Pandora, Bumble, Hulu, HBO Max, YouTube Music, ESPN e al decimo posto Amazon Music. Molte di queste si trovano tra le prime 10 anche su Google Play Store.

Le app e i servizi in abbonamento di Alphabet (Google) sono quelli che generano più fatturato negli abbonamenti, con YouTube al primo posto su App Store e Google One per l’universo Android.

Complessivamente nel mondo gli abbonamenti alle app non giochi nel 2020 sono cresciuti del 34% rispetto al 2019, per un totale di fatturato stimato su entrambe le piattaforme di 13 miliardi di dollari. Secondo gli analisti questi ottimi dati in crescita, anche per le singole app che offrono abbonamenti, indicano che un maggior numero di sviluppatori ed editori di app sceglieranno di introdurre qualche modello di abbonamento quest’anno e in futuro.

