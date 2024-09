Gli aggiornamenti di iOS 18 per Apple Intelligence saranno cadenzati tra ottobre e gennaio

Pubblicità

iOS 18 è disponibile nella prima versione definitiva dal 16 settembre 2024. Dal prossimo mese Apple ha fatto sapere che in alcune nazioni introdurrà Apple Intelligence, il sistema di intelligenza personale che unisce la potenza dei modelli generativi al contesto personale per offrire un’intelligenza utile e pertinente, proteggendo allo stesso tempo la privacy e la sicurezza dell’utente.

Il primo set di funzioni di Apple Intelligence sarà disponibile il mese prossimo in versione beta come parte di iOS 18.1, iPadOS 18.1 e macOS Sequoia 15.1; altre funzioni saranno disponibili nei mesi successivi. Sarà disponibile su iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max e su iPad e Mac con chip M1 e successivi, impostando Siri e la lingua del dispositivo su inglese americano.

Al momento, Apple Intelligence non è disponibile su iPhone e iPad nell’Unione Europea. Più avanti nel corso di quest’anno Apple Intelligence aggiungerà il supporto per la variante inglese locale in Australia, Canada, Nuova Zelanda, Regno Unito e Sudafrica. Nel corso del prossimo anno la disponibilità di Apple Intelligence verrà estesa ad altre piattaforme e lingue, fra cui cinese, coreano, inglese (India), inglese (Singapore), francese, giapponese, italiano, portoghese, spagnolo, tedesco, vietnamita e altre.

Nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On”, il sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg riferisce che la versione definitiva di iOS 18.1 con il supporto di Apple Intelligence arriverà a metà ottobre. Il successivo aggiornamento a iOS 18.2 (con ulteriori funzionalità IA) dovrebbe arrivare a dicembre.

Dopo dicembre, sarà il turno di iOS 18.3, con la versione definitiva di quest’ultimo prevista per gennaio. Dopo il primo importante update di iOS 18, in altre parole iOS 18.1, sarò il turno di iOS 18.4 che dovrebbe includere varie novità relative a Siri (Apple, secondo Gurman, sta anche valutando la possibilità di includere alcune funzionalità legate all’assistente virtuale già da iOS 18.3).

Secondo Gurman, l’update a iOS 18.4 arriverò entro marzo, dopo la distribuzione delle versioni beta a febbraio. Questi scaglionamenti di Apple Intelligence potrebbero mettere alla prova la pazienza degli utenti, spiega ancora il redattore di Bloomberg, spiegando che ad ogni modo non è raro che Cupertino annunci novità che poi propone successivamente. L’entità delle novità attese quest’anno è maggiore rispetto al passato, e alcuni utenti potrebbero anche decidere di non comprare nuovi dispositivi, attendendo l’effettiva disponibilità delle novità, visti come alcune dei punti di forza dei dispositivi più recenti.

Per gli utenti di iOS 18.1 versione beta, anche per chi non vive in USA, è possibile provare le funzioni di Apple Intelligence in anteprima, e non ancora complete, seguendo pochi semplici passaggi.

