Gli aspirapolvere Proscenic robot e manuali sono in offerta

Se volete automatizzare la pulizia del pavimento di casa; oppure se dovete semplicemente comprare un nuovo aspirapolvere verticale senza fili; o se vi piacerebbe passare lo straccio con un sistema “Smart”; in tutti questi casi le offerte Proscenic attualmente in corso potrebbero fare al caso vostro. Sono quattro i modelli in promozione, ciascuno con le sue peculiarità.

Aspirapolvere robot Proscenic 850T

Ad esempio, Proscenic 850T è un aspirapolvere automatico che mappa la casa, quindi è in grado di determinare la posizione e, tramite l’app, far scoprire all’utente – in qualsiasi momento e da qualsiasi parte del mondo – le aree che ha già pulito e quel che restano da pulire.

È alto 8,3 centimetri quindi è in grado di infilarsi anche sotto i mobili e la batteria, da 2.600 mAh, gli promette un’autonomia di due ore prima di scaricarsi: anche a quel punto è in grado di tornare alla base di ricarica da solo ed eventualmente completare la pulizia quando è sufficientemente carico.

Aspira a una potenza massima di 3.000 Pa, impostabile su tre diversi livelli, e può essere controllato anche tramite comandi vocali con Alexa e Google.

Proscenic 850T costa 136,99 € ma se inserite il codice B8MAX6TK lo pagate 119,99 €. La promozione è valida fino al 10 marzo.

Aspirapolvere robot LIECTROUX XR500

In alternativa potreste optare per LIECTROUX XR500, che è potente più del doppio (6.500 Pa) e usa un sistema di mappatura laser più preciso, promettendo quindi una pulizia più profonda, completa e veloce.

Una volta programmato fa davvero tutto da solo, dall’avvio alla ricarica (calcolando il percorso più breve per raggiungere la base), fino al riconoscimento delle stanze o delle mappe qualora venisse spostato su diversi piani della stessa abitazione.

LIECTROUX XR500 costa 216 € ma se inserite il codice 5B7AFC5H lo pagate 197 €. La promozione è valida fino al 10 marzo.

Lavapavimenti robot ZACO W450

Se oltre all’aspirapolvere volete automatizzare anche il passaggio dello straccio, con ZACO W450 avete risolto. Questo robot infatti è in grado di passare un rullo rotante su tutto il pavimento, riuscendo così a togliere macchie e incrostazioni e raccogliere anche la polvere più sottile che nessun aspirapolvere sarebbe in grado di catturare.

Usa due serbatoi, uno da 850 ml per l’acqua che mantiene il rullo umido e pulito, l’altro invece è destinato alla raccolta delle acque reflue.

Anche qui ci sono algoritmi che rendono l’uso automatizzato anche intelligente: ad esempio il rullo viene strizzato in modo da garantire una asciugatura rapida della pavimentazione. E poi riconosce ed evita tappeti e moquette, e quando sta per scaricarsi torna alla base di ricarica da solo.

ZACO W450 costa 199 € ma se inserite il codice MJVZHAS1 lo pagate 189 €. La promozione è valida fino al 10 marzo.

Proscenic P11 2-in-1 aspira e lava

Se invece volete fare tutto a mano, con Proscenic P11 vi dotate di un 2-in-1 di ultima generazione: è infatti un’aspirapolvere verticale che ha la funzione secondaria di passare contemporaneamente anche lo straccio. Così con un solo passaggio togliete lo sporco e lustrate il pavimento.

Esteticamente è simile a molti altri che troviamo in commercio, ma in più permette di fissare uno straccio speciale sulla parte posteriore della spazzola principale. In questo modo se la bocchetta anteriore raccoglie tutto lo sporco, attraverso il passaggio del panno umido si riesce a raccogliere anche la polvere più sottile, scrostando eventuali macchie di succo o caffè caduti a terra.

La potenza di aspirazione è di 35 KPa (parliamo di un aspirapolvere da 400 Watt) e usa un filtro HEPA a 5 strati per una pulizia ancora migliore. Molto buona la flessibilità del tubo, che può essere inclinato frontalmente di 90 gradi e lateralmente di 180 gradi, permettendo così di raggiungere facilmente anche gli angoli più difficili.

La spazzola principale ha anche dei LED frontali che aiutano a individuare anche la polvere, e a livello di rumore è anche abbastanza silenzioso (massimo 78 dB). Infine, il tutto si controlla attraverso lo schermo touch posto in prossimità del manico.