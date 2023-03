Offerte di Primavera, sconto su Logitech MX Ergo, ibrido tra mousee trackpad, a 75,99 euro

Tra gli sconti di primavera arriva anche quello su Logitech MX Ergo, un originale ibrido tra mouse classico e trackpad, che costa 75,99 euro invece che 124,99€.

Questa periferica, compatibile sia con Mac che con PC, è un dispositivo ergonomico studiato per presentare un avanzato sistema di angolazione che fonde le funzioni di due dispositivi che solitamente sono distinti nel mercato presentando differenti vantaggi a chi avesse problemi di postura o articolazioni.

Logitech MX Ergo cerca un punto comune a queste due soluzioni con un design da mouse e la presenza della trackball, ottenendo secondo Logitech una riduzione del 20% sul dolore da sforzo muscolare rispetto a un mouse tradizionale.

Logitech MX Ergo, grazie ad una cerniera regolabile può ruotare liberamente tra 0° e 20°, lasciando libero l’utente di trovare la migliore posizione possibile per il polso. La sfera di rotazione consente due tipi di velocità, regolabili tramite l’apposito pulsante, uno per i movimenti normali e uno per quelli di precisione: inoltre, la tecnologia Flow (di cui abbiamo parlato qui) consente a Logitech MX Ergo di controllare al volo più dispositivi come Mac o PC, con funzioni di copia e incolla facilitati.

Infine, la rotella di Logitech MX Ergo aiuta le scelte di precisione nei menu o nelle scelte con movimenti orizzontali e verticali controllati: migliorata anche la gestione dell’energia con una batteria interna capace di garantire 4 mesi di utilizzo, laddove un singolo minuto di ricarica equivale a un intero giorno di lavoro.

Logitech MX Ergo costerebbe 124,99€ ma grazie alle offerte di primavera lo pagate solo 75,99€.