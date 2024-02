Optima Italia, la Digital Company che offre Luce, Gas, Internet e Mobile in un’unica soluzione

Optima Italia si distingue nel panorama delle Digital Company italiane non solo per la vasta gamma di servizi che offre, ma soprattutto per l’integrazione completa di tutte le necessità domestiche: dall’elettricità al gas, dalla connessione internet alla telefonia mobile.

Questa completa sinergia tra diversi ambiti si traduce nella promessa di un risparmio tangibile per i consumatori, rappresentando una diretta conseguenza della semplificazione delle bollette e dell’aggregazione dei servizi.

In un’epoca segnata da difficoltà economiche sempre più pressanti, l’opportunità offerta da Optima Italia risulta essere di particolare valore per le famiglie, offrendo una soluzione integrata che merita indubbiamente un approfondimento dettagliato.

Come funziona Super Casa Smart di Optima Italia?

Super Casa Smart è la soluzione di Optima che nasce con l’intento di ridurre non solo i costi ma anche la complessità amministrativa legata alla gestione delle utenze.

La possibilità di avere un unico fornitore per Luce, Gas, Internet e Mobile, servizi che di solito vengono acquistati rivolgendosi a più operatori, rappresenta una semplificazione notevole per ogni utente.

Chi desidera approfondire le caratteristiche di quest’offerta può visitare il sito web di Optima Italia, dove è possibile trovare ogni informazione utile sulle opportunità in questione.

Ci sono molte peculiarità che rendono Optima una scelta azzeccata. Per prima cosa, questa azienda adotta una politica trasparente al 100%, non inserendo voci di costo o clausole nascoste. Ciò, ovviamente, aumenta la sua competitività e la rende più conveniente rispetto ad altre proposte simili sul mercato.

Prima di proseguire con i dati sul risparmio, ci sono altre informazioni da chiarire. Super Casa Smart, difatti, non si ferma alle semplici offerte sulle forniture all-inclusive, ma propone anche alcuni “extra” come il teleconsulto medico, l’assistenza h24 per le riparazioni domestiche e la consulenza legale.

Quanto si risparmia con Optima Italia?

Il risparmio con Super Casa Smart può arrivare fino a 180 euro annui in bolletta, e non si tratta certamente di una cifra marginale, soprattutto se consideriamo la necessità per le famiglie di ridurre le spese domestiche.

Il risparmio è reso possibile da un meccanismo essenziale: la cifra pagata dall’utente diminuisce man mano che vengono inclusi nel pacchetto più servizi.

Nella proposta commerciale della Digital Company è presente anche la soluzione mobile più conveniente del mercato, Super Mobile Smart: con un costo di 4,95 euro al mese gli utenti hanno 100 GB per la navigazione mobile, minuti illimitati e 200 SMS. Il costo della SIM è in offerta a 9,90 € invece di 19.90 € per gli acquisti da sito (shop.optimaitalia.com).

Il pacchetto è stato progettato per soddisfare anche gli utenti più esigenti. La flessibilità dell’offerta, che consente sia la nuova attivazione sia la portabilità del numero da altri operatori senza costi aggiuntivi, aumenta ulteriormente la sua attrattiva.