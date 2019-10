Gli auricolari senza fili di Mpow con Bluetooth 5.0 sono scontati a 19,99 euro

Gli auricolari Mpow MPBH295AB sono un’alternativa agli AirPods di Apple e al momento, grazie ad un codice, sono scontati di 20 euro: li comprate su Amazon a 19,99 euro spedizione inclusa anziché 39,99 euro.

Tra le peculiarità di questo accessorio c’è innanzitutto il supporto alla tecnologia Bluetooth 5.0, che promette un segnale più stabile e a lungo raggio, oltre che a un notevole risparmio dal punto di vista energetico.

Questi auricolari, riponibili nella custodia compresa nel prezzo che oltre a proteggerli da urti e graffi ne ricarica anche la batteria grazie alla funzione di powerbank integrata, possono essere usati sia in coppia per allenarsi in palestra ed ascoltare la musica, sia in mono per gestire le telefonate durante la guida e tenere un orecchio sempre vigile sui rumori stradali.

Promettono fino a 15 ore di autonomia grazie alle ricariche offerte della custodia mentre con una sola carica offrono fino ad un massimo di 3 ore.

Come dicevamo sono in vendita su Amazon per 40 euro ma se inserite il codice CUO5YVZ2 nel carrello prima dell’acquisto ottenete uno sconto del 50% pagandoli perciò soltanto 19,99 euro. La spedizione, come accennato in apertura, è compresa nel prezzo.