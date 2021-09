Anker Nano II da 30W: il caricatore di piccole dimensioni per iPhone, iPad e Mac

Da tempo i produttori di smartphone, o di altre periferiche tecnologiche, lottano per portare una ricarica quanto più veloce possibile sui propri prodotti. Ovviamente, l’obiettivo passa anche dai caricabatteria, capaci di spingere sempre più in velocità, anche se spesso risultano essere piuttosto ingombranti. Non è così per Anker Nano II da 30 W, il caricabatterie USB-C estremamente compatto, per smartphone, tablet e notebook.

Anker Nano II da 30 W ha nelle sue dimensioni la caratteristica principale, anche perché le misure compatte non rinunciano affatto a specifiche tecniche di tutto rispetto. Se si prende come termine di paragone il caricabatteria Apple da 30W, ossia l’equivalente di questo Anker Nano II, le differenze estetiche sono immediatamente percepibili: Nano II presenta dimensioni ridotte del 59% rispetto alla controparte. E’ dotato di tecnologia GaN II, con un aumento del 100% della frequenza operativa, un design sovrapposto e un aggiornamento della struttura della scheda del circuito, che rende il caricabatterie più piccolo senza sacrificare minimamente la potenza di ricarica.

Il caricabatteria, se abbinato al giusto cavo (non incluso in confezione) è in grado di ricaricare ad alta velocità iPhone, iPad, ma anche un MacBook Air 2020, che si ricarica totalmente in meno di 2 ore, così come permette di caricare alla massima velocitò un MacBook Pro 13.

Per fare un confronto, questo caricabatterie è in grado di caricare un iPhone 12 fino a 3 volte più veloce rispetto al caricabatterie originale da 5 W. Allo stesso modo, può caricare un iPad Pro 2020 da 11 pollici fino al 30% più velocemente rispetto al caricabatterie in dotazione.

E’ compatibile con una marea di dispositivi, come MacBook Air 2020, MacBook Pro 13”, Dell XPS 13 9360/9380, ThinkPad E490, HP Spectre Folio, ThinkPad X390, Google Pixelbook, Microsoft Surface Book 2, e iPad 2018 e versioni successive.

Non solo, può essere utilizzato per caricare iPhone 8 e versioni successive, anche iPhone 12 alla massima velocità, così come Samsung Note 10 e versioni successive, Samsung S9 e versioni successive, Google Pixel 3 e versioni successive, Sony XZ3, Sony Xperia 1. Ancora, il caricabatterie è utile per caricare anche Nintendo Switch, Apple Watch, AirPods e può essere utile anche da abbinare al caricabatterie wireless magnetico Anker con cavo USB-C.

Quanto alle sue specifiche, propone un

Ingresso: 200-240 V ~ 0,5 A 50-60 Hz

Uscita: 5,0 V==3,0 A 15 W/9,0 V==3,0 A 27 W/15,0 V==2,0 A 30 W/20,0 V==1,5 A 30 W

PPS: 3,3-11,0 V=3,0 A max (30 W max), 3,3-16,0 V=2,0 A max (30 W max)

Ovviamente, per ottenere il massimo da questo carica batterie sarà necessario utilizzare un cavo da USB-C a Lightning per dispositivi Lightning, e un cavo da USB-C a USB-C per ricaricare i dispositivi USB-C; i cavi sono venduti separatamente e non sono inclusi in confezione.

Durante le nostre prove con iPhone, abbiamo riscontrato, in effetti, una velocità di ricarica di molto superiore rispetto rispetto all’utilizzo dell’adattatore standard Apple da 5W, che ormai è da considerarsi obsoleto per l’utilizzo con un iPhone di ultima generazione, che offre velocità di ricarica fino a 15W.

Questo Anker Nano II è, pertanto, il compagno ideale per chi possiede un iPhone 12, e certamente anche per chi ha intenzione di acquistare il futuro iPhone 13, che si vocifera potrà arrivare ad una velocità massima di 25W. Inoltre, lo abbiamo trovato utile da mettere in valigia come unico adattatore, anche per la ricarica di un iPad mini e un Macbook Air 2020. In questo caso abbiamo risparmiato l’ingombro del caricabatteria Apple da 10 e 30W, che come mostriamo in foto hanno dimensioni certamente maggiori.

Effettivamente, abbiamo notato una certa discordanza nel peso indicato: il caricabatteria pesa circa 52 grammi, e non i 40 riportati nella descrizione. Si tratta solo di un piccolo appunto, che riteniamo di fare per correttezza, ma che nulla toglie alle dimensioni davvero ridotte del prodotto. Inoltre, in alcune circostanze abbiamo notato che il caricabetterie tende a scaldare, ma non in modo eccessivo: promosso anche da questo punto di vista, considerando che le temperature aride del periodo non aiutano a mantenere basse neppure quelle della periferica.

Il carica batterie Anker USB Nano II 30 W è disponibile su Amazon, nel momento in cui scriviamo, a 31,99 euro, con un codice sconto da applicare selezionando l’apposita opzione che si trova sulla pagina Amazon, proprio sotto al prezzo. Clicca qui per acquistarlo.