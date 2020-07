Gli Iliad Point anche nei punti Snaipay in tutta Italia

Dopo i negozi Iliad, i SimBox e gli Iliad Corner, arrivano gli Iliad Point. Una nuova opportunità per gli utenti che desiderano acquistare una SIM dell’omonimo operatore offerta grazie alla collaborazione con Snaipay, la piattaforma dei servizi di pagamento di Snaitech a disposizione dei gestori dei punti vendita presenti sul territorio.

Sono già centinaia gli Iliad Point accessibili negli altrettanti punti Snaipay in tutta Italia, che si vanno ad aggiungere ai 15 negozi e gli oltre 300 Iliad Corner già presenti nei centri storici delle città italiane, così come presso centri commerciali e presso la GDO: rappresentano dei veri e propri punti di riferimento territoriale per gli utenti, che possono così acquistare rapidamente una nuova scheda SIM, magari con l’offerta GIGA 50 (7,99 euro al mese, per sempre) ancora disponibile.

L’azienda continua così ad estendere la sua rete di distribuzione, permettendo agli utenti di sottoscrivere l’offerta iliad GIGA 50 anche presso il proprio bar o la propria tabaccheria di fiducia in pochi minuti, mantenendo il proprio numero. Considerato l’elevato valore della connettività, come emerso anche nei mesi passati in cui l’offerta iliad è stata particolarmente apprezzata per la trasparenza e l’assenza di rimodulazioni, l’operatore fa un ulteriore passo verso gli utenti con gli iliad Point e, coinvolgendo direttamente la rete Snaipay, sviluppa una presenza sempre più capillare su tutto il territorio nazionale.

Di Iliad ricordiamo soprattutto la proposta generosa e trasparente, oltre alla sua offerta senza rimodulazioni, senza vincoli e senza costi nascosti, che ha dato uno scossone al mercato costringendo gli altri operatori ad allinearsi alle nuove convenienti tariffe per sopravvivere a quella che si è rivelata essere una vera e propria rivoluzione.

Per conoscere la posizione dell’Iliad Point più vicino è possibile consultare il localizzatore di negozi direttamente sul sito ufficiale.

