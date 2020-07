Da Cellularline una gamma di accessori per gli Apple addicted

Arriva da Cellularline una nuova gamma di accessori per dispositivi Apple, tutti appartenenti a diverse categorie, e ai diversi dispositivi della Mela. Si passa dagli accessori di ricarica a quelli per la protezione. Ecco di cosa si tratta.

Il primo accessorio presentato dal brand è dedicato agli auricolari senza filo di Apple. Si tratta della Wireless Power Base, la base di ricarica studiata per AirPods e AirPods Pro, che permette di ricaricare gli auricolari senza l’uso di cavi. Ovviamente, è disponibile solo per AirPods Pro e la variante di AirPods con il case di ricarica wireless. E’ rivestita in morbido materiale effetto pelle e con finiture metalliche. Costa 29,95 euro.

Altro accessorio presentato, questa volta dedicato allo smartwatch della Mela, è il Wireless Power Dock. Si tratta di un Kit per la ricarica dell’Apple Watch, che comprende un cavo magnetico USB e un supporto in silicone con funzione stand. Wireless Power Dock offre un modo immediato per ricaricare l’Apple Watch e averlo sempre a portata di polso. E’ compatibile con Apple Watch Series 5, Apple Watch Series 4, Apple Watch Series 3, Apple Watch Series 2, Apple Watch Series 1, Apple Watch (1st generation) e ha un costo di 49,95 euro.

Coloratissima è, invece, la custodia protettiva per il case delle Apple Watch. Adatta a proteggere la custodia degli AirPods ed AirPods da graffi, sporco e cadute, soprattutto adesso che magari vi farete accompagnare al mare e in spiaggia dagli auricolari. Compatibile con la ricarica Wireless permette di ricaricare gli auricolari senza estrarli dalla custodia. Disponibile in tre diversi colori fluo semitrasparenti – verde, fucsia e

arancione, comprensivo di gancio da attaccare alla borsa, allo zaino o ai passanti dei pantaloni, costa appena 9,95 euro.

Ultimo nuovo accessorio della collezione, l’Urban per Apple Watch. E’ un cinturino in silicone con sistema di aggancio magnetico, regolabile in base alla dimensione del polso. Studiato per i due modelli Apple Watch 38-40MM e 42- 44MM, è disponibile in nero, bianco, blu, arancione, rosso e verde al prezzo di 24,95 euro.