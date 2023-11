Gli scooter Gogoro ottengono diverse funzioni Apple

Gogoro sta lavorando con Apple per mettere lo sblocco con iPhone e altre tecnologie chiave della Mela nei suoi scooter elettrici. Di questa azienda abbiamo parlato già altre volte in passato: fondata da ex dirigenti HTC, è conosciuta nel settore per offrire un sistema davvero particolare per quanto riguarda l’alimentazione.

Chi è Gogoro

Quando infatti c’è da ricaricare la batteria, anziché attendere pazientemente che si liberi un posto alla colonnina e poi aspettare ancora diversi altri minuti per ripristinarne l’energia, basta scambiarla: è il famoso “battery swap”, che a Taipei (Taiwan) dove tutto è cominciato va alla grande, con oltre 400.000 scambi giornalieri di batterie presso le varie stazioni di servizio dislocate per la città.

Insieme ad Apple

L’annuncio della collaborazione con Apple è di poche ore fa e si svolge in più fasi. Fin da ora gli utenti Gogoro possono aggiungere una chiave virtuale su Apple Wallet così da bloccare, sbloccare e avviare tramite NFC da iPhone e Apple Watch gli scooter del marchio.

Questo vale sia per i modelli che saranno lanciati prossimamente sul mercato (come il Gogoro CrossOver S), sia gli oltre 300.000 già in circolazione grazie a un aggiornamento di retrocompatibilità.

Gogoro e Apple collaborano per altre funzioni in arrivo

Successivamente – si legge nel comunicato – saranno aggiunte anche altre funzioni come ad esempio alcune scorciatoie per condividere anche solo temporaneamente la chiave virtuale con amici e parenti allegando la posizione GPS dello scooter.

Così attraverso l’integrazione delle tecnologie Apple Dov’è, oltre a poter localizzare lo scooter se ci si dimentica dove lo si è parcheggiato l’ultima volta, sarà anche possibile contrassegnarlo come smarrito qualora dovesse andare perso o rubato.

In questo modo sarà possibile ritrovarlo grazie alla stessa retee piattaforma Apple a cui si agganciano anche gli AirTag, che sfruttano i segnali Bluetooth di tutti i dispositivi Apple nelle vicinanze per aggiornare la posizione e mostrare i vari spostamenti.

Di notizie di ritrovamenti del genere conclusisi a lieto fine, grazie anche all'intervento delle forze dell'ordine, i giornali ne sono pieni.