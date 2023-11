Twinkly Plus, con le nuove luci smart il Natale è più vicino

Twinkly, marchio italiano specializzato in luci smart, ha annunciato nuovi prodotti dedicati alle festività di Natale, inclusa la nuova linea Plus e luci da esterno a stringa LED.

Le luci smart Twinkly Plus, utilizzabili sia all’interno, sia all’esterno (resistono alle intemperie), offrono effetti luminosi di livello professionale con fino a 1000 LED intelligenti. Sono brillanti e offrono animazioni personalizzate con oltre 16 milioni di colori.

Usando l’app dedicata per iOS e Android, l’utente può mapppre facilmente le luci per ottenere infiniti effetti cromatici e opzioni di raggruppamento che collegano decine di migliaia di LED (ne abbiamo parlato in modo approfondito qui).

Il produttore offre diverse opzioni (con 250, 600 o 1000 LED). Il bundle Plus Controller + Strings prevede 1000 LED LED RGB-W, un bundle estensibile dotato di un controller a 4 porte, con LED indirizzabili con un vari livelli di personalizzazione, con oltre 16 milioni di colori, compresa una tonalità di bianco caldo.

Mappatura luci con la fotocamera di iPhone e Android

L’app permette di sfruttare la fotocamera dello smartphone per mappare la posizione di ciascun LED. L’utente può scegliere tra varie preimpostazioni, personalizzare o progettare a piacimento le animazioni e imposta i timer direttamente dall’app.

Costruiti per resistere

Il produttore riferisce che i materiali usati sono ultraresistenti: il design certificato IP65 è resistente alle intemperie e all’usura per un uso prolungato. Lo spessore del cavo è superiore a quello di una stringa tradizionale e i LED sono dotati di una capsula esterna, elemento che dovrebbe garantire una durata superiore.

Grandi installazioni e luci Twinkly a tempo di musica

Per le installazioni più grandi è possibile miscelare e abbinare le luci Twinkly Plus sullo stesso controller, raggrupparle con altri controller o sincronizzale con altre luci Twinkly per ottenere display unificati fino a decine di migliaia di LED. Non manca il possibile uso con un accessorio denominato Twinkly Music per orchestrare spettacoli di luce musicali: usando un microfono è possibile fare danzare le luci al ritmo della musica.

La serie Twinkly Plus

Nella serie Twinkly Plus rientrano diversi modelli a stringa, stile ghiacciolo, a tenda a punti luce, lampadine oltre al controller e al pacchetto completo che include luci e controller con prezzi a partire da 99,99 euro. Diversi prodotti sono disponibili anche nel negozio ufficiale da questa pagina di Amazon.

A questo indirizzo trovate la nostra recensione delle luci Twinkly e le spiegazioni sui passaggi per l’installazione.