Gli smartphone 5G di Vivo vanno alla grande in oriente

Chi ha consegnato più smartphone 5G in oriente nel secondo trimestre del 2021? L’azienda Vivo, almeno stando ai dati rilevati da Strategy Analytics che fa notare come, rispetto all’anno scorso, la crescita sia stata davvero esponenziale. Si parla di una quota di mercato pari al 20% e una crescita del 215% rispetto al 2020, numeri che per termini di percentuale si avvicinano a quelli che annualmente raccolgono grandi aziende come Apple, Samsung, Xiaomi e Huawei.

Certo è che il dato qui va contestualizzato: si sta parlando soltanto del Q2 2021 e per una regione, quella dell’area Asia-Pacifico, che comprende tutti quei paesi orientali bagnati dall’oceano Pacifico quindi Australia, Brunei, Cambogia, Cina, Hong Kong, Macao, Taiwan, Figi, Indonesia, Giappone, Kiribati, Corea del Nord, Isole Salomone, Thailandia, Timor Est, Tonga, Tuvalu, Corea del Sud, Malaysia, Isole Marshall, Micronesia, Nauru, Nuova Zelanda, Palau, Papua Nuova Guinea, Filippine, Samoa, Singapore, Vanuatu, Vietnam, Samoa Americane, Guam e Isole Marianne Settentrionali.

Non è l’Europa né l’America, ma la crescita fatta nel corso dell’ultimo anno è importante e la quota di mercato raccolta in un’area comunque così vasta non è da sottovalutare, soprattutto per un produttore come Vivo che negli anni ha dato prova di poter essere in grado di stare al livello della concorrenza proponendo smartphone affidabili, con le più recenti tecnologie e a prezzi del tutto abbordabili. In questo caso poi si parla di telefoni dotati della connettività 5G, tra le più richieste oggi per quello che è un mondo in rapida evoluzione e in un momento, quello in cui vige una pandemia, dove l’accelerazione in questo settore è più rapida che mai.

Riuscire quindi ad aggiudicarsi una popolarità di questo livello è molto importante: è la prima volta che Vivo raggiunge la prima posizione per le consegne di smartphone 5G in quest’area in un singolo trimestre, aggiudicandosi una spedizione su cinque dei dispositivi 5G. All’inizio di quest’anno, Strategy Analytics aveva rilevato che Vivo era diventato il secondo fornitore di smartphone 5G con la crescita più rapida al mondo: uno slancio che quindi è stato mantenuto nel secondo trimestre e che continua a far registrare all’azienda notevoli progressi.