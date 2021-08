Apple detiene oltre la metà del mercato smartwatch

Secondo l’ultima ricerca di Strategy Analytics, le spedizioni globali di smartwatch sono aumentate del 47 percento su base annua, raggiungendo così 18 milioni di unità nel secondo trimestre del 2021. Apple Watch ha mantenuto la prima posizione con una quota di mercato globale del 52 percento.

Segue Samsung, che ha tenuto secondo, mentre Garmin continua ad aggiudicarsi la medaglia di bronzo. Steven Waltzer, Senior Analyst di Strategy Analytics, ha dichiarato che le spedizioni globali di smartwatch sono aumentate del 47% su base annua, da 12,3 milioni di unità nel secondo trimestre del 2020 a 18,1 milioni nel secondo trimestre del 2021. Le spedizioni di smartwatch in tutto il mondo stanno crescendo al ritmo più veloce dal 2018. La crescita degli smartwatch è tornata, in sintesi, ai livelli pre-pandemia. Le vendite online di dispositivi basati sul fitness aiutano a supportare l’assistenza sanitaria personale e rimangono popolari e rappresentano il principale motore del boom degli smartwatch.

Neil Mawston, direttore esecutivo di Strategy Analytics, stima che Apple Watch abbia spedito 9,5 milioni di unità in tutto il mondo nel secondo trimestre del 2021, in aumento del 46% dai 6,5 milioni del secondo trimestre del 2020. La quota di mercato globale degli smartwatch di Apple si mantiene stabile intorno al 52%. Apple possiede ancora oltre metà del mercato e tiene a bada i rivali, con Apple Watch Series 6 che è di gran lunga il modello di smartwatch più popolare al mondo, grazie alla suo “design elegante, ad una buona usabilità su un piccolo schermo e un portafoglio crescente di app per la salute e il fitness”.

Samsung si pizza seconda, con 2,0 milioni di unità spedite in tutto il mondo nel secondo trimestre del 2021, con un aumento del 54% da 1,3 milioni nel secondo trimestre del 2020. Garmin arriva terzo con 1,5 milioni di unità in tutto il mondo nel secondo trimestre del 2021, con un modesto aumento del 25% rispetto a 1,2 milioni nel secondo trimestre del 2020.

Secondo lo studio, il mercato degli smartwatch è nel suo pieno e le prospettive per il resto dell’anno e per le festività natalizie del quarto trimestre sono molto promettenti. Il nuovo Galaxy Watch 4 di Samsung è ricco di app che monitorano la tua salute olistica meglio che mai. I marchi cinesi, come Xiaomi e OPPO, si stanno rinforzando con smartwatch 4G a basso costo ottimizzati per gli operatori mobili. Nel frattempo, Apple Watch Series 7 è atteso con impazienza.

