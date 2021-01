Gli utenti iliad segnalano problemi per internet e chiamate

I primi problemi iliad sono stati segnalati già ieri sera con alcuni utenti dell’operatore che lamentavano interferenze nelle telefonate, in queste ore invece aumentano le segnalazioni di problemi di connessione internet mobile in diverse regioni d’Italia. Questo articolo sarà aggiornato non appena ci saranno novità, aggiornamenti che i lettori possono trovare scorrendo in basso in questa pagina.

Per quanto riguarda le interferenze nelle telefonate gli utenti hanno lamentato la presenza in sottofondo di telefonate di altri utenti. In pratica durante una chiamata era possibile ascoltare le conversazioni private di altri utenti, un problema grave che sembra però aver interessato un numero limitato di utenti. Iliad ha dichiarato di essere già intervenuta sul problema e di averlo risolto nella serata di mercoledì 20 gennaio.

Purtroppo però in queste stanno aumentando le segnalazioni di problemi iliad nel collegamento internet mobile. Per molti utenti in diverse regioni in Italia risulta impossibile accedere a Internet tramite smartphone su rete iliad, così come in modalità hotspot usando il telefono come punto di accesso a internet. Le segnalazioni emergono praticamente ovunque: da Torino e Milano fino a Venezia al Nord, passando per Perugia e Roma in centro Italia, fino ad arrivare a Napoli. Ma la situazione è in divenire e problemi iliad sono segnalati anche nei piccoli comuni.

Nel momento in cui scriviamo oltre la metà delle segnalazioni di problemi iliad riguarda la connessione Internet mobile, mentre un numero inferiore ma ancora consistente lamenta problemi nelle telefonate. In questo articolo riportiamo il grafico di Downdetector e anche la mappa che indica le segnalazioni da parte degli utenti. Macitynet aggiornerà questo articolo non appena ci saranno novità e comunicazioni da parte dell’operatore.

Aggiornamento delle ore 12

Nel momento in cui scriviamo non ci sono ancora comunicati da parte dell’operatore, in ogni caso, sempre in base alle segnalazioni degli utenti su Internet i problemi sembrano diminuire in diverse regioni. Per molti utenti iliad in diverse regioni ora la connessione internet sembra ritornata in funzione. Questo è confermato anche da alcuni collaboratori di macitynet che lavorano in remoto tramite collegamento iliad via smartphone.

