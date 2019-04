Gocomma X2, la camera di sicurezza 1080P che ha classe e costa pochissimo

E’ da tempo che dalla Cina arrivano soluzioni economiche e interessanti per quanto concerne la videosorveglianza in casa. Gocomma X2 è tra le ultime soluzioni proposte. Si tratta di una videocamera IP con risoluzione Full HD, progettata per fornire in una sola periferica ciò che è necessario al fine di monitorare e proteggere la propria casa. Costa già poco di listino, ma al momento è in offerta a 35,96 euro.

Gocomma X2 dispone della funzione di rilevazione del movimento così da inviare una notifica in push quando viene rilevato qualcosa di sospetto in casa. Una sorta di allarme silenzioso, dunque, grazie al quale poter monitorare la casa da qualsiasi luogo, 24 ore su 24.

Gocomma X2 dispone di 6 LED per la visione notturna a infrarossi, che si attiva automaticamente nelle ore più buie o in assenza di luce. Gocomma X2 dispone di microfono e altoparlanti, che consente una comunicazione a due vie, consentendo di poter parlare in casa lanciando il messaggio dallo smartphone, ma anche di ascoltare i suoni presenti in casa registrati dalla fotocamera.

Gode di una risoluzione 1080P, e anche della funzione baby crying, così da poter controllare un neonato, sfruttando la telecamera come baby monitor. Inoltre, permette di archiviare i video registrati in locale su scheda SD, ma supporta anche l’archiviazione sul cloud. Facile da installare, può essere adagiata su una qualsiasi scrivania, ma anche installata a parete, grazie al cavo di alimentazione lungo 2 metri incluso in confezione.

Supporta le reti Wireless IEEE 802.11 b / g / n a una distanza dal WiFi di 10 metri, l’obiettivo ha un FOV di 108 gradi e la compressione dei video ripresi avviene tramite codec H.264.

Il sensore CMOS montato è da 2MP, mentre la camera è certificata IP66. Ha un peso di appena 80 grammi e misure contenute in 11,20 x 6,50 x 4,50 cm, esteticamente davvero elegante, minimale e moderna.

Al momento viene venduta a 35,96 euro su GearBest con spese di spedizioni gratis verso l’Italia. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.