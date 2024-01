Da Juice iPhone iPad Mac e Apple Watch in 20 rate senza interessi

Se siete a caccia di promozioni di inizio anno i negozi Juice, catena Apple Premium Reseller, e lo store online Juice propongono Phone, iPad, Mac e Apple Watch con la possibilità di non affrontare immediatamente l’intero costo, suddividendo il totale in 20 piccole rate mensili, senza alcun costo per le spese di pratica e senza nemmeno interessi.

Così la rata da pagare è esattamente il prezzo del dispositivo suddiviso per 20 mesi, niente di più e anzi qualcosa di meno. Questo perché oltre alla possibilità di diluire la spesa nel tempo, Juice propone diversi prodotti Apple con prezzo scontato rispetto al listino ufficiale Apple.

Per esempio iPhone 15 Pro di listino parte da 1.289 euro, ma da Juice si compra a 1.189 euro: chi lo desidera può pagare solamente 59,45 euro al mese per 20 mesi.

Con Apple iPhone 15 costa di listino 979 euro, da Juice il prezzo parte da 919 euro. Suddividendo il prezzo per 20 si ottiene una rata mensile di 45,95 euro. Gli esempi possono continuare con iPhone 14, iPhone 13 , iPhone SE e altri ancora.

Juice propone iPad 10,9” decima generazione da 589 euro, con il pagamento a rate si paga solo 29,45 euro al mese per 20 mesi. Anche lo smartwatch Apple diventa più abbordabile: Apple Watch Series 9 in alluminio con cinturino sport loop mezzanotte costa 459 euro, oppure 20 rate da 22,95 euro.

La possibilità di suddividere il costo in rate più piccole torna utile per MacBook Pro 14” M3 con CPU 8 core GPU 10 core, 8 GB di memoria unificata e archiviazione SSD da 512GB: costa 2.049 euro oppure in rata decisamente più piccole da 74,63 euro per 20 mesi.

In super offerta anche MacBook Air M1 a 999 euro, oppure 49,95 euro al mese, infine iPad di nona generazione che parte da solo 399 euro, oppure 19,95 euro per 20 mesi.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.