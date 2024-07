Google AI avrà il suo Recall ma non come Microsoft

Pubblicità

Non solo Apple con la sua Apple Intelligence, anche Google è intenzionata a rilasciare numerose altre funzioni basate sull’intelligenza artificiale con i suoi prossimi smartphone: la società di Mountain View ha da sempre spinto il comparto AI dei propri Google Pixel e anche i prossimi Pixel 9 non faranno eccezione.

Secondo una fonte interna a Google, si scopre adesso che l’azienda ha in programma di introdurre una serie di nuove funzionalità di machine learning sotto il marchio Google AI. In particolare saranno tre le nuove funzioni che vedranno i natali da qui a breve, una delle quali è molto simile alla controversa Recall di Microsoft.

Recall di Microsoft, i dubbi

La funzione in questione prenderà il nome di Pixel Screenshots e potrebbe risolvere i problemi legati a Recall di Microsoft, come segnala Android Authority. Per chi non lo sapesse, Recall è una nuova funzionalità di Windows 11 che sfrutta l’Intelligenza Artificiale per catturare costantemente screenshot di ogni attività svolte sul computer, così da permettere all’utente di cercare e ritrovare facilmente informazioni e dati presenti negli screenshot.

La funzione, però, ha destato qualche preoccupazione tra gli addetti ai lavori. Questa funzione infatti memorizza i dati in un database non protetto, rendendo facile per un hacker sfruttare un malware per accedere all’archivio e ai suoi contenuti.

L’approccio di Google AI per una funzione alla Recall

L’approccio di Google, però, sarà diverso, più incentrato sulla privacy: invece di catturare automaticamente tutto ciò l’utente fa durante la giornata, si attiverà solo sugli screenshot effettuati manualmente. Quando si cattura una istantena del sistema, l’app aggiungerà un po’ di metadata extra, come i nomi delle app, i link web, e altro ancora. Dopo di che, sarà processato da un’AI locale, presumibilmente la nuova versione multimodale di Gemini Nano, che permetterà di cercare screenshot specifici in base ai loro contenuti e di fare domande a un bot su di questi.

Non solo Pixel Screenshots

La Google AI includerà altre funzionalità. La seconda aggiunta sarà Add Me, che assicura che tutti siano presenti in una foto di gruppo. Non ci sono ulteriori informazioni su come funzionerà esattamente, ma sembra una versione migliorata di Best Take, introdotto con la serie Pixel 8.

Ancora, una terza funzionalità prenderà il nome di Studio, una sorta di app che funge da assistente creativo per l’utente, che permette di creare adesivi. La descrizione sembra indicare che la nuova app Studio possa fare molto di più che creare sticker. Ad esempio, potrebbe essere un generatore di immagini AI tutto-in-uno, simile a Image Playground di Apple.

Recall di Morotola

Ovviamente, anche altri gradi nomi del settore sono concentrati sull’AI. Oltre a Samsung, anche Motorola sta lavorando sulla sua versione di Recall. Al momento non si sa molto, ma sembra che sarà simile alla feature di Google, senza salvataggio automatico di tutto ciò che appare a schermo.

Delle novità in arrivo da Google il 13 agosto abbiamo scritto più in dettaglio in questo articolo. Tutte le notizie che parlano di Inteligenza Artificiale sono nella sezione dedicata di macitynet.