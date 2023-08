Google rilascia su Android il rilevamento AirTag sconosciuti

Dopo l’annuncio dei mesi scorsi, Google sta rilasciando a tutti gli “Avvisi per tracker sconosciuti” per rilevare Apple AirTag e altri dispositivi di tracciamento sconosciuti che vi seguono.

Un avviso per tracker sconosciuti viene inviato quando un AirTag sta seguendo uno smartphone Android, rimanendo fuori dalla portata del Bluetooth del proprietario.

Per verificare che questo sistema sia in esecuzione sul vostro smartphone è necessario aprire l’app Impostazioni sul proprio telefono e recarsi nella sezione “Sicurezza e emergenza” su Android 12 e versioni successive, o “Sicurezza personale” su Android 11 e versioni precedenti.

Qui dovrebbe esserci un nuovo menu “Avvisi per tracker sconosciuti”. Ovviamente, l’interruttore “Consenti avvisi” è attivato per impostazione predefinita, con Google che avverte che se lo si disattiva il proprio telefono non cercherà più automaticamente AirTag e altri tracker che si trovano nelle vicinanze. Inoltre “i tracker precedentemente rilevati saranno eliminati immediatamente”.

E’ possibile comunque effettuare una “Scansione manuale” di 10 secondi in qualsiasi momento, anche se i risultati non vengono salvati, come rileva 9to5Google. È importante notare che Google spiega come “i tracker trovati in una scansione manuale sono attualmente vicini”, ma non necessariamente ci stanno seguendo.

È possibile che i tracker trovati in una scansione manuale siano stati smarriti o temporaneamente fuori dalla portata Bluetooth del dispositivo del proprietario

La pagina di supporto Android su questa funzione precisa che i dati sulla posizione dell’utente sono crittografati sul proprio dispositivo e che non vengono inviati all’esterno del proprio dispositivo, oltre a non essere condivisi con Google o altri utenti.

Quando si riceve una notifica di “Tracker che si sposta con te”, è possibile toccarla aprendo Cuna mappa per visualizzare la cronologia degli spostamenti. E’ possibile “Riprodurre suono” per scovare il tracker, senza notificare tale azione al proprietario.

“I passaggi successivi” forniscono istruzioni di sicurezza su cosa fare. Ciò include fare uno screenshot della mappa poiché “gli avvisi per i tracker vengono eliminati dopo 48 ore”. Ci sono anche istruzioni su come spegnere il tracker rimuovendo la batteria.

A questo indirizzo una guida completa su come funziona AirTag di Apple, mentre qui potete dare uno sguardo ai modi migliori per usarlo.