Google Chrome, come inviare link a specifici punti di un testo in una pagina web

È possibile inviare link ad una pagina web in modo molto semplice, copiando e incollando l’URL (la sequenza che identifica univocamente un indirizzo) ma come fare se si vuole inviare il link ad una specifica punto con del testo in una pagina web?

Google Chrome offre una funzione specifica. Basta selezionare il testo di nostro interesse, fare click con il tasto destro del mouse (o combinazione equivalente con il trackpad) e scegliere la voce “Copia link al testo evidenziato”: negli Appunti troveremo un link condivisibile che rimanda direttamente al testo evidenziato specifico di una pagina.

Il link copiato negli Appunti potrà essere incollato in una mail, in un messaggio WhatsApp, ecc; funziona anche se il deatinatario non ha Chrome e usa un diverso browser.

Il destinatario può anche rimuovere l’evidenziazione dal testo nei contenuti collegati, facendo clic con il tasto destro del mouse sul testo evidenziato e selezionando la voce “Rimuovi evidenziazione”.

