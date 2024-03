Google Chrome ora offre protezione in tempo reale degli URL

Google ha annunciato di avere aggiornato la funzionalità di navigazione sicura, la tecnologia che esamina miliardi di URL al giorno alla ricerca di siti web non sicuri, integrando una protezione in tempo reale per gli URL (gli indirizzi che identificano in modo univoco un sito).

La funzione in questione permette di ricevere avvisi relativi a malware, estensioni rischiose, phishing o siti presenti nell’elenco di quelli potenzialmente etichettatati come non sicuri da Google. In precedenza questa funzione sfruttata un elenco memorizzato in locale e aggiornato ogni 30 o 60 minuti, ma ora la verifica avviene lato server, accedendo ad un elenco al quale il browser accede in tempo reale.

Secondo Google la possibilità di sfruttare la navigazione sicura tenendo conto dell’elenco dei siti potenzialmente malevoli lato-server, permetterà di bloccare un numero maggiore (“fino al 25% in più”) di tentativi di phishing.

Google ha stretto una partnership con Fastly (fornitore di servizi di cloud computing) per sfruttare un protocollo in grado di garantire la privacy degli utenti chiamato Oblivious DNS-over-HTTPS, o in breve ODoH, aggiungendo un ulteriore livello di protezione nelle comunicazioni tra Chrome e la navigazione sicura.

La navigazione sicura permette di nascondere l’indirizzo IP dell’utente grazie ai server Fastly che gestiscono le richieste in modo indipendente, senza offrire dati a Google.

A quanto pare di capire la nuova funzionalità Navigazione sicura sarà attivata in modo automatico con gli aggiornamenti di Chrome. Un portavoce di Google ha confermato che ’aggiornamento è già disponibile per la versione desktop e iOS del browser; per quanto riguarda Android, arriverà entro qualche giorno.

A proposito di iOS, Google ha aggiornato la funzione “Controllo password” dell’app per iPhone e IPad che permette (da “Altro” > Gestore delle password) di controllare contemporaneamente tutte le password salvate per scoprire se sono state compromesse nell’ambito di una violazione dei dati oppure se sono potenzialmente inefficaci e facili da indovinaree.