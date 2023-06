4 novità utili di Google Chrome su iPhone e iPad

Google riferisce di migliorie in Chrome per iPhone e iPad e in particolare di 4 novità che saranno apprezzate dagli utenti di questo browser.

Visualizzazione di un indirizzo su Mappe

Quando si visualizza un indirizzo in Chrome su iOS non è più necessario cambiare app per vedere l’indirizzo su una mappa. Chrome sfrutta l’AI per individuare gli indirizzi sulle pagine web e premendo e tenendo premuto su un indirizzo individuato automaticamente, si vedrà una opzione che permette di vedere una mini Google Maps direttamente in Chrome.

Creazione eventi calendari

Chrome per iOS ora permette di creare eventi Google Calendar direttamente in Chrome senza bisogno di cambiare app o copiare le informazioni manualmente; basta premere e tenere premuto sulla data individuata e selezionare l’opzione per aggiungere la data a Google Calendar: Chrome creerà automaticamente e aggiungerà l’evento al calendario con dettagli quali data, ora e descrizione.

Traduzioni migliori

Google riferisce che Chrome ora è in grado di individuare meglio la lingua di una pagina web e suggerire traduzioni, offrendo traduzioni automatiche di pagine nella lingua preferita. È anche possibile tradurre una parte specifica usando Google Translate direttamente dall’app Chrome per iOS.

Ricerche con la fotocamera

Le ricerche usando Google Lens permettono di cercare immagini per identificare piante, ottenere aiuto con i compiti e tradurre scritte in tempo reale. È già possibile usare Google Lens in iOS tenendo premuto una immagine a lungo durante la navigazione, e nei prossimi mesi sarà possibile usare la fotocamera per effettuare ricerche di elementi partendo da foto scattate (es. individuare dettagli su un giubbotto indossato da qualcuno in uno scatto) o già presenti nella libreria di foto.

Google Chrome per iOS / iPadOS si scarica da qui ed è disponibile per iPad, iPhone e iPod touch con iOS 12 o versioni successive e in tutte le lingue supportate dall’App Store.