Dell’iceberg Vision Pro emerge solo la punta

C’è un motivo se il visore di Apple ha due fotocamere che puntano verso il basso: a svelare l’arcano è Wayne Ma, giornalista del The Information, attraverso una nuova inchiesta in cui emergono diversi dettagli di funzioni e app che Apple si è ben guardata dall’annunciare durante la WWDC 2023, l’evento di inizio giugno in cui ha mostrato per la prima volta al mondo il suo nuovo Vision Pro.

Non che ci sia niente di male se fino ad oggi erano ancora un segreto, diciamolo subito; semplicemente, Apple ci sta ancora lavorando, quindi sono anticipazioni di caratteristiche che il dispositivo probabilmente avrà e che non sono ancora pronte per poter essere usate dai prototipi attualmente esistenti.

D’altronde il visore non arriva prima di inizio 2024, quindi c’è ancora tempo perché Apple decida di toglierne qualcuna, perfezionarla qualche altra, e perché no, magari aggiungerne di completamente nuove di cui ancora non se ne sa nulla.

Cosa bolle in pentola

Delle funzioni sviluppate ma non annunciate, due sono quelle che il giornalista è riuscito a scoprire, come quella relativa al tracciamento del corpo grazie ad alcuni screenshot di una conversazione ospitata da Apple su Slack poco dopo l’evento di presentazione del visore.

Pare che questo sistema debba ancora essere ultimato, e acquisirebbe le informazioni di cui ha bisogno tramite le due fotocamere che puntano verso il basso, in quanto sono le uniche ad avere una visione precisa delle mani e del corpo dell’utente che indossa il visore. A meno di sorprese, questa è una di quelle funzioni che non si potranno provare tanto presto perché secondo i piani non sarà disponibile al momento del lancio.

Migliori sono invece le possibilità di accedere fin da subito ad una serie di funzioni e app legate alla salute e al benessere degli utenti. In base a quanto si apprende alcuni dipendenti avrebbero già discusso con Nike, altri invece avrebbero studiato alcuni cuscinetti da usare quando il viso è sudato o particolarmente bagnato; qualcuno poi avrebbe lavorato all’interazione dei contenuti mentre l’utente pedala su una cyclette.

Si ritiene che Apple preveda poi di rendere disponibili i contenuti 3D su Apple TV+.

L’annuncio doveva essere diverso

Forse è ancor più curioso scoprire che l’annuncio del Vision Pro avrebbe dovuto essere diverso. Inizialmente Apple aveva infatti deciso di concentrarsi molto di più sui videogiochi: poi qualcosa è cambiato, non si sa cosa, e alla fine si è puntato quasi tutto sulla produttività.

Tra i piani precedenti pare ci fosse anche quello di mostrare molte più funzioni che consentirebbero all’utente di usare il Vision Pro come un monitor esterno del Mac, ma anche qui alla fine Apple ha deciso di limitarsi a quel che abbiamo visto durante l’evento; che, a proposito, potete rivedere da qui.