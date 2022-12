Google Lens decifrerà la brutta grafia del dottore

Anche se il motivo è sconosciuto ai più, le ricette mediche sono spesso incomprensibili a livello globale, questo per via di una grafia quasi sempre indecifrabile: a breve, finalmente, Google sembra risolverà il problema.

Il gigante della ricerca ha annunciato alla sua conferenza annuale in India che sta lavorando con i farmacisti per elaborare un sistema di intellingeza artificiale in grado di comprendere al meglio la calligrafia dei medici.

La funzione di riconoscimento della brutta grafia, che verrà implementata in Google Lens, consentirà agli utenti di scattare una foto della prescrizione oppure di caricarne una dalla libreria fotografica. Una volta che l’immagine viene elaborata, l’app evidenzierà i farmaci menzionati nella ricetta, come dimostrato da un dirigente di Google.

L’azienda non ha condiviso immediatamente quando prevede di rilasciare la nuova funzionalità, ma ha notato che l’India aveva il maggior numero di utenti di Google Lens al mondo. Ricordiamo che Google for India è l’evento annuale dell’azienda dove mette in mostra dozzine di nuovi sviluppi. La società ha anche affermato che sta lavorando a un unico modello unificato per coprire oltre 100 lingue indiane sia per il parlato, che per il testo.

L’India è un mercato chiave per Google, che ha accumulato oltre mezzo miliardo di utenti nel paese, anche se è stato uno degli anni più difficili per Google nel mercato dell’Asia meridionale, dove è stato multato due volte dal regolatore antitrust negli ultimi mesi.

Nelle ultime settimane hanno fatto scalpore le nuove funzioni di intelligenza artificiale messe liberamente a disposizione dei programmatori ma anche degli utenti del web. Tra tutte spicca la rete linguistica di auto apprendimento chatGPT in grado di rispondere in modo sintetico e pertinente alle più svariate domande.

