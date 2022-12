Karaoke con Sing con iPhone, fatelo col Sony MHC-V02

Comprando il Sony MHC-V02 non serve altro che un microfono per potersi sbizzarrire col karaoke prendendo le basi dall’iPhone anche con Sing: si tratta infatti di un sistema audio delle dimensioni di un buon altoparlante da studio che include tutto l’occorrente per poter animare una festa senza bisogno di impianti più voluminosi e complicati da collegare e utilizzare.

Jet Bass Booster

Una delle due caratteristiche di punta è la tecnologia Jet Bass Booster che porta i suoni bassi a lunga distanza: in questo modo è possibile riempire l’ambiente di musica portando l’audio di un festival a compleanni, occasioni speciali e feste improvvisate.

Ciò è dato anche dalla struttura affusolata del canale Bass Reflex che concentra il flusso d’aria dei suoni bassi per far sì che ogni beat possa essere percepito chiaramente anche in mezzo alla folla.

Sony Music Centre e Fiestable

L’altra funzionalità che piacerà ancor di più ai nostri lettori è data dalle applicazioni con cui questo sistema audio può essere controllato e personalizzato.

Ad esempio dall’app Fiestable (gratis per iPhone e Android) basta toccare la sezione Party Light per visualizzare gli effetti luminosi che lampeggiano e cambiano colore a ritmo di musica, e non c’è limite al numero di smartphone che si possono collegare per ottenere un’esperienza di condivisione unica.

Permette anche di cambiare traccia e accendere le luci solo con la propria voce selezionando l’opzione di controllo vocale e pronunciando il relativo comando.

Con l’app Sony | Music Center (gratis per iPhone e Android) è invece possibile controllare musica e impostazioni dallo smartphone.

E non è solo questo

Questo sistema audio mette comunque a disposizione molteplici connettività e modalità di riproduzione: oltre al Bluetooth per iPhone e l’ingresso microfonico ci sono il lettore CD, la porta USB come ulteriore sorgente audio e l’ingresso per la chitarra. In alternativa al Bluetooth c’è anche il chip NFC che permette di stabilire una connessione rapida e riprodurre in streaming la propria raccolta semplicemente appoggiando le cuffie alla cassa.

E’ abbastanza compatto (misura circa 50 x 31 x 28 centimetri) e incorpora una maniglia che ne facilita il trasporto, ed è anche compatibile con un cavalletto.

Quanto costa

Il Sony MHC-V02 è in vendita su Amazon a 230 €. Al momento è scontato del 32% quindi si paga 155,99 €. La spedizione è a cura di Amazon ed è compresa nel prezzo.