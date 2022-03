Google Docs ora consente di lavorare con documenti senza il concetto di pagina

Ha senso nel 2022 scrivere documenti su pagine preformattate per la stampa (es. il formato A4)? Ha senso ragionare in termini di dimensioni della pagina quando ormai molti non stampano più nulla? Google a questo proposito permette di modificare l’impostazione delle pagine di un file dell’editor documento, specificando “con pagina” o “senza pagine”.

Il formato senza pagine concepito da Google permette di impostare un documento in modo che scorra in modo continuo, senza interruzioni di pagina. Con questa impostazione, spiega Big G, le immagini si adattano alle dimensioni dello schermo; è inoltre possibile creare tabelle ampie e visualizzarle scorrendo verso sinistra e verso destra. Anche le interruzioni di riga del testo si adattano alle dimensioni dello schermo e all’aumento e alla diminuzione dello zoom.

Google ha impiegato un anno per sviluppare questa novità, che non è così banale come sembra. Gli ingegneri hanno dovuto verificare che il formato senza impaginazione funzionasse con varie tipologie di documenti, specialmente quelli lunghi e complessi. Anche lo scorrimento infinito senza interruzioni tra tutti i casi d’uso è stato un problema non facile da risolvere, afferma Vishnu Sivaji, product manager di Google Workspace.

Altre nuove funzionalità sono state previste (o arriveranno), come ad esempio la generazione automatica di riassunti, con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, elementi che sarà possibile personalizzare e modificare. I collegamenti di Google Maps possono essere formattati come semplici indirizzi, con una finestra pop-up che mostra la mappa e le indicazioni al passaggio del mouse.

C’è fermento nel settore degli strumenti per la modifica dei testi. Anche Microsoft ha previsto Loop, strumento votato all’interoperabilità, pensato per enfatizzarne la natura collaborativa, anticipando logica e contenuti orientati al supporto del lavoro ibrido, ormai uno riferimento a seguito della pandemia Covid-19, destinata in buona parte a durare ed evolversi nell’ambito della nuova normalità verso la quale sembriamo inevitabilmente proiettati.

Se volete provare a lavorare con un documento senza il concetto di pagina, aprite un nuovo documento Google (se avete un account Google basta scrivere nella barra degli indirizzi “document.new” senza virgolette e premere Invio, poi andate sul menu “File” e scegliete “Impostazione pagina” e da qui l’impostazione preferita.