Google Maps agli steroidi, sarà ancora più colorata e accurata

Preparatevi a dimenticare il Google Maps di oggi perché tra poco non sarà più lo stesso: la multinazionale di Mountain View sta infatti lavorando a uno degli aggiornamenti più importanti degli ultimi anni che di fatto renderà la mappatura di tutto il mondo con Google Maps molto più accurata, colorata e ricca di dettagli.

Il nuovo sistema di mappatura combina le fotografie aeree acquisite dai satelliti di sua proprietà, che coprono il 98% del globo terrestre, con nuove tecniche algoritmiche per la colorazione delle mappe basati sul sistema TSL, un percettivo spazio colore che definisce il colore come tinta, saturazione e leggerezza, sviluppato principalmente per le tecnologie di riconoscimento dei volti, ma a quanto pare molto utile se impiegato in ambiti di questo genere.

Quel che cambia in sostanza è il modo in cui vengono visualizzate le mappe, che risultano più ricche di colori grazie ai quali è possibile distinguere con più facilità le caratteristiche naturali delle zone interessate (come laghi, foreste, montagne e deserti). Per rendere l’idea alleghiamo alcune immagini pubblicate da Big G dell’Islanda, del Marocco e della costa della Croazia prima e dopo l’applicazione di questo nuovo processo.

Le mappe di Google guadagnano così ricchezza visiva e pratica, il che ci ricorda i miglioramenti fatti da Apple a fine 2019 per la mappatura degli Stati Uniti e che dovrebbero arrivare a breve anche per la cartografia Europea. Quello di Google sarà un aggiornamento globale che andrà di fatto a migliorare praticamente l’intera cartografia planetaria, migliorandone sensibilmente l’uso in oltre 220 paesi e per una superficie di oltre 100 milioni di chilometri quadrati.

In base a quanto si apprende Google Maps sarà ancora più accurata con l’arrivo a breve di importanti miglioramenti dal punto di vista del livello stradale per le città di Londra, New York e San Francisco, mostrando all’interno dell’app Google Maps sia i marciapiedi che i passaggi pedonali. Per le altre città ci sarà invece da aspettare ancora un po’.

