Google Maps porta in Italia Visualizzazione Immersiva

Google lancia la Visione Immersiva nell’app Google Maps per Android e iOS in due città italiane: Firenze e Venezia, oltre ad alcuni monumenti di Milano, Roma e Pisa. È la prima volta che Google rende disponibile questa tecnologia in Italia: in precedenza era già stata rilasciata solo per San Francisco, New York, Los Angeles, Londra e Tokyo

Dopo averla apprezza in altri Paesi, sono adesso tanti i monumenti e i punti di interesse da poter apprezzare anche nei nostri confini, con tanto di meteo in tempo reale.

Inoltre, la società ha annunciato di essere al lavoro per espandere la stessa copertura a oltre 500 punti di riferimento iconici in tutto il mondo, compresi alcuni monumenti nelle città italiane come Milano, Roma, Pisa, oltre a Venezia e Firenze menzionate in precedenza.

Questa modalità permette all’utente di prendere familiarità con il posto, ancora prima di arrivare. Si tratta certamente di una funzione particolarmente utile per chi sta pianificando un viaggio e vuol essere certo di sapersi orientare non appena arrivato.

“La visione immersiva”, spiega Google, “è un modo completamente nuovo di esplorare un luogo: vi fa sentire come se foste proprio lì, anche prima di visitarlo”. Utilizzando i progressi dell’intelligenza artificiale e della computer vision, Visione Immersiva (Immersive View) fonde miliardi di immagini di Street View e immagini aeree – satellitari per creare un modello 3D digitale del mondo “incredibilmente ricco”, permettendo di sovrapporre informazioni utili come il meteo, il traffico e quanto è affollato un luogo.

Grazie al cursore meteo, ancora, è possibile visualizzare le condizioni meteorologiche in diverse ore del giorno e valutare l’affluenza nell’area. Se i dati sono disponibili, è anche possibile dare un’occhiata all’interno dei ristoranti e dei caffè per decidere se prenotare o no, grazie a un sofisticato approccio di intelligenza artificiale chiamato Neural Radiance Fields (NeRF), sviluppato da Google.

Lista dei punti di interessi con Visualizzazione Immersiva in Italia

Firenze : Ponte Vecchio, Basilica di Santa Croce, Basilica di Santa Maria Novella, Cattedrale di Santa Maria del Fiore, Campanile di Giotto, Piazza della Signoria, Palazzo Pitti.

: Ponte Vecchio, Basilica di Santa Croce, Basilica di Santa Maria Novella, Cattedrale di Santa Maria del Fiore, Campanile di Giotto, Piazza della Signoria, Palazzo Pitti. Milano : Duomo di Milano, Galleria Vittorio Emanuele II, Castello Sforzesco, Teatro alla Scala, Santa Maria delle Grazie, Pinacoteca di Brera, Palazzo Reale, Basilica di Sant’Ambrogio, Arco della Pace, Basilica di San Lorenzo Maggiore.

: Duomo di Milano, Galleria Vittorio Emanuele II, Castello Sforzesco, Teatro alla Scala, Santa Maria delle Grazie, Pinacoteca di Brera, Palazzo Reale, Basilica di Sant’Ambrogio, Arco della Pace, Basilica di San Lorenzo Maggiore. Pisa : Torre di Pisa

: Torre di Pisa Roma : Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, Campidoglio, Castel Sant’Angelo, Colosseo, Pantheon, Piazza Navona, Fori Romani, Fontana di Trevi

: Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, Campidoglio, Castel Sant’Angelo, Colosseo, Pantheon, Piazza Navona, Fori Romani, Fontana di Trevi Venezia: Basilica di San Marco, Ponte di Rialto, Basilica di Santa Maria della Salute, Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari, Ca’ Pesaro, Palazzo Ducale.

Indicazioni rapide

Altra novità riguarda le indicazioni rapide, utili quando si usa Google Maps durante viaggi e spostamenti: permette di avere sotto mano le indicazioni anche senza dover aprire la schermata di navigazione completa. Questo è possibile farlo con le “Indicazioni rapide” in Google Maps, che permettono di monitorare facilmente i progressi del viaggio direttamente dalla schermata di blocco o dalla panoramica del percorso.

Una volta avviata la navigazione, si otterranno le indicazioni per la destinazione, vedendo gli orari di arrivo previsti e la prossima svolta. Le Indicazioni rapide saranno disponibili globalmente questo mese per le modalità di camminata, bicicletta e auto su iPhone e Android.

