Iliad eSim, per abbonarsi basta inquadrare il codice QR

La mossa era attesa da tempo, almeno fin dal 2021: iliad annuncia che ora sono disponibili le eSim virtuali che permettono di abbonarsi ai piani dell’operatore senza dover utilizzare una schedina SIM fisica.

Il vantaggio principale è che gli utenti non devono più inserire ed estrarre la schedina fisica SIM, sempre più piccola, facile da perdere e danneggiare. Poca cosa per chi cambia raramente piano o abbonamento, ma decisamente più utile per chi viaggia molto.

Smaterializzandosi la eSIM è più sostenibile perché non necessita alcun supporto materiale, zero plastica, zero imballaggio, zero packaging e niente spedizioni.

Quando un utente ottiene una eSim tutto quello che deve fare è inquadrare un codice QR con la fotocamera dello smartphone e seguire le procedure a schermo per associarla al proprio terminale. Comodo per sfruttare al volo piani voce e dati migliori per chi viaggia spesso.

eSim iliad, prezzo e disponibilità

L’ eSIM iliad è disponibile per tutte le offerte mobile dell’operatore. Per chi è già utente iliad l’attivazione eSIM è gratis per chi ha un’offerta da 9,99€ al mese o richiede il passaggio al piano da 9,99€. Invece per chi ha un’offerta ilia con tariffa inferiore a €9,99 è previsto un costo una tantum di attivazione di €9,99.

Per i nuovi utenti iliad, indipendentemente dall’offerta sottoscritta, il costo di attivazione dell’eSIM è di €9,99. Per installare l’eSIM iliad sul proprio smartphone è sufficiente inquadrare il QR code, fornito al momento della sottoscrizione, inserire il codice segreto ricevuto al completamento della sottoscrizione e seguire alcuni semplici passaggi di configurazione previsti dal proprio dispositivo.

Ricordiamo che l’ eSIM può anche essere trasferita da un dispositivo all’altro, offrendo una maggiore flessibilità agli utenti che cambiano telefono: è sufficiente disinstallarla dal vecchio dispositivo e riutilizzare il QR code, reperibile dalla propria Area Personale o nella mail di sottoscrizione, sul nuovo smartphone.

Gli iPhone compatibili sono iPhone XR e tutti i modelli successivi. Per la compatibilità con il mondo Android è possibile consultare questa pagina dell’operatore. Salvo rinnovi all’ultimo secondo, oggi è l’ultimo giorno per abbonarsi all’offerta Flash 200 la più generosa finora dell’operatore.

