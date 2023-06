Sony porta i giochi PlayStation 5 in streaming

Con l’annuncio di Playstation Project Q è chiara l’intenzione di Sony di abilitare lo streaming dei giochi PS5. Sembra adesso che Sony stia iniziando a offrire questa possibilità. L’azienda sta, infatti, attualmente testando lo streaming dei giochi PS5 per gli abbonati PlayStation Plus Premium, inclusi i titoli del catalogo PS Plus Game e i “titoli digitali PS5 supportati di proprietà dei giocatori”.

Per riuscire ad effettuare lo streaming sarà necessario utilizzare il proprio sistema PS5, evitando così di dover scaricare i giochi e occupare spazio su SSD. Il test si trova ancora nelle “prime fasi”, mentre le tempistiche di lancio e ulteriori dettagli saranno resi disponibili a breve.

Ricordiamo che per lo streaming sarà necessario abbonarsi al piano PS Plus Premium, che ha un costo di 16,99 euro al mese e consente già il cloud gaming per i titoli PS3, PS4 e per i “classici”.

L’aggiunta del supporto per lo streaming dei giochi PS5 renderà il pacchetto decisamente più interessante, soprattutto considerando che Sony sta ampliando l’accesso a tali contenuti da altre console, come Project Q, una console per il solo streaming con schermo da 8 pollici e controlli simili al DualSense.

Ovviamente, questo non significa che i giochi first-party saranno disponibili in streaming il giorno del lancio, come accade a volte con il Game Pass di Microsoft. Nick Maguire, responsabile delle sottoscrizioni, ha dichiarato a GamesIndustry.biz che i titoli Sony al lancio non prevederanno lo streaming.

Playstation Q

A proposito di Project Q, ricordiamo che si tratta, non di una console portatile tradizionale, bensì di un dispositivo che sfrutterà la funzione Remote Play con la PlayStation 5, una caratteristica che Sony ha promosso parecchio ultimamente e che funzione anche su smartphone iOS e Android.

Per tutte le notizie su questa console portatile vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo, mentre per tutti gli articoli che parlando dell’universo PlayStation il collegamento da seguire è direttamente questo.