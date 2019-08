Google Maps, presto più ricerca dedicata ai trasporti alternativi: Bici, Uber, car sharing

I percorso che giornalmente Google Maps indica agli utenti possono essere di svariato tipo. Il sistema di navigazione di Google è solitamente molto efficiente, considerato certamente superiore a quello del rivale Apple. A breve, però, potrebbe diventare ancor più utile. Ed infatti, dopo l’introduzione della navigazione con Realtà Aumentata di qualche settimana fa, a partire da oggi, Google implementerà una nuova funzionalità sulle app Android e iOS di Maps che metterà in evidenza i servizi cosiddetti “last-mile”, ossia quei servizi nelle vicinanze della propria destinazione, comprese tutte le opzioni di trasporto nei paraggi.

La funzione supporta piattaforme come Lyft e Uber, nonché quelle in cui l’utente potrebbe desiderare, ad esempio, noleggiare una bici. Per accedervi, sarà sufficiente ricercare la destinazione da raggiungere e, successivamente, toccare la scheda Transito. A questo punto, Maps mostrerà una varietà di opzioni per il ridesharing, accanto alle indicazioni dei trasporti.

Nel caso dei servizi di ridesharing, condivisione di mezzi per il trasporto, Maps mostrerà anche una varietà di informazioni relative a ciascuna parte del viaggio, incluso quanto costerà ogni tratta, se c’è traffico nella zona di arrivo e per quanto tempo l’utente dovrà aspettare per autobus o treni.

Sarà possibile anche personalizzare questa parte della funzione per evidenziare il proprio servizio preferito, nonché dare la priorità alle diverse opzioni che Lyft e Uber offrono. Allo stesso modo, la parte per il noleggio bici metterà in evidenza le piste ciclabili e stimerà anche quanto tempo ci vorrà arrivare a destinazione in bicicletta.

Google afferma che questa nuova funzionalità inizierà ad essere distribuita in 30 paesi nelle prossime settimane.

Se siete alla ricerca della migliore app di navigazione GPS, con e senza connessione dati, vi invitiamo a leggere questo nostro approfondimento sui migliori navigatori per iPhone e per iPad.