iOS 13.1 e iPadOS sono disponibili ai beta tester pubblici

Ad appena 24 ore ore dal rilascio per i soli sviluppatori, Apple rende disponibili le beta pubbliche di iOS 13.1 e iPadOS, che possono essere installate da tutti gli utenti che sono iscritti al programma di beta testing di Apple, installabile anche tramite over-the-air, sempre che abbiano prima installato il certificato appropriato sul proprio dispositivo iOS.

Coloro che desiderano partecipare al programma di beta testing possono registrarsi sul sito Web di beta testing Apple,così da accedere alle beta di iOS, macOS e tvOS. Da notare, che la disponibilità di iOS 13.1 non è un errore, ma più una sorpresa, considerando che Apple non ha mai rilasciato un aggiornamento così per software non ancora rilasciato. Con l’aggiornamento, Apple probabilmente punta a rendere iOS 13.1 pronto per il download poco dopo il rilascio finale di iOS 13. Dunque, Apple prevede ancora di rilasciare iOS 13 prima di iOS 13.1, che sarà un naturale e successivo aggiornamento.

Ricordiamo che molte sono le novità presenti su iOS 13.1, raccolte tutte in un precedente articolo che vi invitiamo a leggere. Principalmente iOS 13.1 sembra portare con sé tutte quelle funzioni che erano state inizialmente previste con il rilascio di iOS 13 ma che probabilmente Apple non ritiene ancora pronte per il rilascio pubblico di quest’ultimo che, come dicevamo, dovrebbe avvenire tra poche settimane.

Tra queste, Automazioni, modifiche agli sfondi dinamici, supporto mouse migliorato, codifica video HEVC migliorata e tante altre che abbiamo elencato a questo indirizzo.

La presentazione dei nuovi iPhone 2019 è attesa per il 10 settembre. Nei giorni immediatamente precedenti la commercializzazione Apple rilascerà la versione definitiva di iOS 13 per tutti gli utenti.