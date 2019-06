Google Pixel 4 nella prima foto ufficiale, come iPhone XI con il quadrato sul retro

Confermate le voci dei giorni scorsi: Google Pixel 4 avrà il bozzo sul retro, ossia una camera di forma quadrata, accreditata dai rumor anche sui prossimi iPhone XI. Ecco la foto ufficiale che lo conferma.

A giudicare dall’immagine rilasciata da Google la configurazione della telecamera posteriore dovrebbe includere due lenti, un microfono, un flash LED, e un “sensore spettrale” per eliminare lo sfarfallio quando si riprendono display LCD.

L’estetica della camera posteriore potrebbe essere simile a quella che Apple starebbe progettando di utilizzare su iPhone XI, in uscita entro la fine di questo 2019. Di forma quadrata la camera Apple dovrebbe di ospitare un triplo obiettivo, mentre sul successore di iPhone XR dovrebbe esserci una doppia camera.

Sulla base delle informazioni trapelate, le tre lenti a disposizione della macchina fotografica Apple dovrebbero essere avere una disposizione a forma triangolare, mentre l’installazione di Google proporrebbe due obiettivi disposti orizzontalmente con un flash sul fondo. Entrambe queste configurazioni fornirebbero più spazio tra il flash e le lenti, con altri benefici derivanti dalla forma quadrata.

Apple dovrebbe lanciare i suoi iPhone 2019 nel mese di settembre, mentre i nuovi Pixel 4 dovrebbero arrivare sul mercato durante l’autunno. Storicamente, i nuovi telefoni Pixel di Google sono usciti nel mese di ottobre: anche quest’anno il terminale arriverebbe dopo iPhone XI, anche se Big G è già riuscita a battere Apple sulla presentazione di un terminale con camera quadrata. Ed infatti, Google ha rilasciato l’immagine che vedete sopra in via ufficiale, mentre su iPhone 2019 esistono attualmente soltanto rapporti non ufficiali.

Ricordiamo che a inizio maggio Google ha presentato le versioni più economiche Google Pixel 3a e 3a XL dei top di gamma Google Pixel 3. Invece per sapere tutto quanto emerso finora sui nuovi iPhone 2019 rimandiamo qui per i successori di iPhone XS e XS Max, invece a questo articolo per l’erede di iPhone XR