Google svela il design di Pixel 8, 8 Pro e Watch 2

Le anticipazioni ufficialmente non piacciono ai costruttori, ma che si parli dei dispositivi in arrivo può tornare utile: come ormai avviene da qualche anno a questa parte Google ha deciso di anticipare sé stessa rivelando design e nomi dei prossimi modelli top Pixel 8, Pixel 8 Pro e anche di Pixel Watch 2.

Nel video i modello più compatto Pixel 8 è mostrato in tinta rosa – salmone, mentre 8 Pro in color porcellana. Esteriormente il look risulta molto simile alla generazione attuale, mentre le novità sembrano concentrate nel gruppo fotocamere posteriore.

Pixel 8, le novità nel lato B

In entrambi i terminali la fascia orizzontale che ospita le fotocamere risulta più spessa e in rilievo, inoltre nel modello Pro il teleobiettivo risulta incluso nell’ovale nero insieme alle altre due fotocamere, mentre in Pixel 7 Pro è separato e distanziato dagli altri due. Non è un caso che il breve video si concentri proprio su questo dettaglio.

Il filmato termina affiancando i due terminali: qui risulta evidente la dimensione inferiore di Pixel 8 che secondo le anticipazioni potrebbe avere uno schermo OLED da 6,17”, leggermente più piccolo dei 6,3” di Pixel 7. Al contrario si prevede che Pixel 8 Pro manterrà la diagonale da 6,7” del modello attuale con pannello OLED LTPO.

Google Pixel Watch 2, primo avvistamento ufficiale

Google anticipa anche Pixel Watch 2 con design sostanzialmente identico a quello attuale, salvo alcuni affinamenti estetici, come per esempio per la corona che sembra meno pronunciata e più arrotondata. Lo smartwatch è mostrato con bracciale in tinta porcellana in abbinamento a Pixel 8 Pro. Nel breve video fanno capolino anche gli auricolari Pixel Buds Pro, ma per questi invece di un nuovo modello potrebbe arrivare un corposo aggiornamento software e delle funzioni.

Funzioni AI in arrivo sui Pixel 8

Anche nel sito USA è stata pubblicata una pagina di anteprima con una immagine che raggruppa i dispositivi in arrivo. Google stuzzica terminali ancora pi potente e utili, oltre che con le fotocamere più avanzate viste finora su Pixel, anche grazie alla spina delle tecnologie di Intelligenza artificiale per fare di più, ancora più velocemente. Per Pixel Watch 2 Big G indica «Aiuto più personalizzato, funzionalità di sicurezza e approfondimenti sulla salute».

Ricordiamo che Google terrà una maratona di sconti il 12 settembre, giorno di presentazione degli iPhone 15, mentre Pixel 8, 8 Pro e Watch 2 saranno presentati il 4 ottobre. Qui le ultime novità di Android 14 e il nuovo logo 3D del robottino.