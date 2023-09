Visto a IFA, Nilox Lizard è il monopattino pronto per il fuoristrada

Alla fiera di Berlino conclusasi il 6 settembre c’era anche Nilox con un nuovo monopattino, il modello Lizard, che anticipa la normativa stradale puntando tutto sul fuoristrada, e due nuove linee di prodotti sotto le etichette Sport e Tech dedicate rispettivamente all’allenamento casalingo e ai lavoratori in smart working.

Il monopattino Nilox Lizard

Come dicevamo il nuovo monopattino Nilox Lixard (599,95 €) anticipa la prossima riforma del Codice della Strada perché presenta un porta targa nel parafango e gli indicatori di direzione sulle manopole, in linea appunto con quanto annunciato di recente dal ministro delle Infrastrutture e Trasporti.

Il punto di forza di questo modello sono gli pneumatici da 10 pollici, non lisci ma carrozzati, che si combinano alla forcella ammortizzata in modo da offrire un miglior assorbimento degli urti e una maggiore stabilità durante la guida, non solo sull’asfalto ma anche su ghiaia e strade accidentate.

A spingerlo c’è un motore da 350 Watt alimentato da una batteria che promette fino a 40 chilometri di autonomia con una sola carica, che si completa in circa 7 ore. Per protezione troviamo invece un’app con funzione di bloccaggio che dovrebbe mitigare il rischio di furto.

Manopole e parafango sono in verde militare per rimarcare la categoria off-road del prodotto, ma lo si potrà scegliere anche in altre due varianti di colore: sabbia oppure rosso.

Nilox Sport

Questa nuova gamma di prodotti si rivolge a chi punta verso l’allenamento casalingo, con una serie di attrezzature su misura in base allo spazio disponibile in casa e alle proprie esigenze di allenamento. Di questa linea fanno parte un walking pad, due tapis roulant, una indoor bike e una macchina vogatrice, kettlebell e dumbbell a carico variabile, balance board, un tappetino fitness e dei set di elastici e bande elastiche.

Come dicevamo sia i macchinari che gli attrezzi anaerobici presentano un design salvaspazio e tecnologie per facilitare il raggiungimento degli obiettivi sportivi. Per esempio, a differenza dei manubri e delle kettleblell tradizionali che hanno un peso fisso, in quelli di Nilox si può regolare il carico, quindi l’utente piò fare a meno di un set completo di attrezzi con pesi diversi.

Tutti questi strumenti per altro sono compatibili con le principali app di allenamento tra cui Zwift, Kinomap e Merach.

Nilox Tech

Questa nuova linea è invece dedicata agli accessori per il mondo dell’informatica e si rivolge in particolare a chi lavora in smartworking. Si compone di accessori da scrivania, che vanno dai monitor alle tastiere, passando per webcam, mouse e tappetini, con soluzioni cablate e non, utilizzabili anche per il gaming.

Non mancano poi zaini, borse e custodie per laptop e tablet, in modo da poter trasportare con sicurezza il proprio ufficio portatile, e ci sono anche cuffie e speaker che si possono usare non solo per le videoconferenze, ma anche per amplificare musica, serie TV e videogiochi.

In questa linea ci sono anche caricatori, cavi, adattatori e hub multiporta per caricare e connettere tra loro i vari accessori.

Trovate tutti i prodotti Nilox in questa sezione di macitynet, invece per le novità annunciate a IFA 2023 fate riferimento a questa pagina.