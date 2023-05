Google svela Pixel Fold prima della presentazione

Era atteso già nel 2022 e da allora le anticipazioni sono andate progressivamente aumentando, fino ad arrivare alle presunte immagini di marketing anticipate dai più noti e attendibili leaker: ora tutto risulta confermato dall’annuncio ufficiale di Google che nelle scorse ore ha pubblicato una breve clip video pubblicitaria in cui è possibile ammirare Google Pixel Fold.

Il primo smartphone pieghevole di Google è anticipato con la frase «May The Fold Be With You», letteralmente che il Fold sia con te. Si tratta gioco di parole che in inglese richiama molto per suoni May The Force Be With You, che la Forza sia con te, il motto degli appassionati di Guerre Stellari che festeggiano il giorno della Forza il quattro maggio.

Come già avvenuto negli ultimi anni con le principali novità in arrivo da Google, il colosso di Internet stuzzica sempre più la curiosità confermando l’arrivo del dispositivo prima della data ufficiale della presentazione. Così ancora una volta Big G mostra l’ultima meraviglia senza svelare però alcun dettaglio tecnico.

Google ha già anticipato che Pixel Fold avrà «La cerniera più resistente su un pieghevole» in riferimento ai problemi di cardine e di piegatura del display emersi con l’usura nel tempo nei primi pieghevoli. Si prevede funzionerà con il chip Google Tensor G2, lo stesso già utilizzato nei dispositivi della famiglia Pixel 7. Sull’autonomia circola la durata fino a 24 ore con utilizzo normale, oppure fino a 72 ore in modalità risparmio energetico estremo.

Lo schermo esterno più piccolo misura 5,8 pollici, mentre quando è completamente aperto Pixel Fold mette a disposizione un ampio display in formato tablet che misura 7,6 pollici di diagonale.

In vista del suo primo pieghevole e anche per l’arrivo del suo primo Pixel Tablet, già da tempo Google ha preparato gli sviluppatori Android per sfruttare la maggior area di schermo disponibile. Per questa ragione sono attese app ottimizzate al lancio e non appena i dispositivi saranno disponibili in commercio.

È atteso che il prezzo di Google Pixel Fold partirà da 1.700 dollari, quindi un centinaio di dollari circa in meno rispetto al concorrente diretto Galaxy Z Fold di Samsung. Tutti i dettagli, incluse specifiche tecniche, prezzi ufficiali di listino e data di disponibilità saranno svelati da Google durante la conferenza Google I/O che si svolge il 10 maggio.