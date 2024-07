Google conferma Pixel 9 Pro e Fold incentrati su AI

Pubblicità

Google continua a puntare sull’intelligenza artificiale AI: il prossimo passo sarà quello di inserirla al meglio nei due prossimi smartphone di punta: Google Pixel 9 Pro e 9 Pro Fold. I due dispositivi sono stati confermati in via ufficiale da Big G, che li presenterà in un apposito evento dedicato il 13 di agosto.

Anticipazione e conferma di Google arrivano tramite un breve video teaser: da qui si apprende il nome ufficiale del terminale Pixel 9 Pro Fold, inclusa l’indicazione immancabile sulle funzioni di intelligenza Artificiale AI.

Al momento non si hanno molti dettagli, anche se il filmato lo mostra per qualche secondo. Google definisce il Pixel 9 Pro Fold un “Telefono pieghevole costruito per l’era Gemini”, quindi certamente adatto per il massimo supporto all’intelligenza artificiale.

Simile al Pixel 9 Pro non pieghevole, almeno nell’estetica, anche questo modello presenta una sporgenza importante della fotocamera posteriore, con le lenti disposte verticalmente vicino a uno dei lati.

In assenza di informazioni dirette, alcuni dettagli si scoprono al momento dalle foto pubblicate dalla Commissione Nazionale delle Comunicazioni di Taiwan (NCC), che mostrano il Fold aperto, con quella che sembra essere una piega piuttosto ridotta sul display interno, che misura 250 mm, quindi poco meno di 10 pollici.

Pixel 9 Pro

Accanto al modello pieghevole, l’evento del 13 agosto sarà anche l’occasione giusta per presentare il prossimo Pixel 9 Pro. La vetrina in cui i due terminali prenderanno vita sarà il “Made By Google”,

Anche in questo caso Google ha rilasciato un piccolo video ufficiale sul dispositivo, che non entra nei dettagli, ma mostra il telefono in azione, confermando la stessa sporgenza posteriore della fotocamera particolarmente pronunciata, che non verrà di certo apprezzata da tutti.

Oltre alla sporgenza, il video di Google anticipa una forte integrazione dell’intelligenza artificiale Gemini. Prima di questo filmato ci sono state altre fughe di notizie riguardanti il terminale, anche se questa è l’unica confermata come reale.

Le anticipazioni precedenti hanno indicato che il Pixel 9 Pro sarà accompagnato dal Pixel 9 standard, dal Pixel 9 Pro XL e, per l’appunto, dal pieghevole 9 Pro Fold. Ovviamente, vi daremo conto di tutte le novità che saranno svelate il 13 agosto prossimo in occasione della presentazione dei nuovi terminali.

