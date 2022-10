Google Workspace porta lo spazio cloud individuale da 15 GB a 1 TB

Buone notizie per tutte quelle persone che hanno sottoscritto l’abbonamento Individuale di Google Workspace: presto lo spazio di archiviazione passerà da 15 GB a 1 TB, e senza dover sborsare neppure un euro.

Ben mille diventano quindi i gigabyte a disposizione per i file e i documenti di Gmail e Google Drive, con un quantitativo di spazio che si farà così fatica ad esaurire tanto presto.

Si tratta di un bell’aggiornamento, tanto più che è gratuito, per tutti i lavoratori autonomi e gli imprenditori che utilizzano il pacchetto Workspace Individual del servizio a pagamento di Google (costa 8,99 euro al mese), quello che fino a pochi anni fa era conosciuto come G Suite.

Man mano che fai crescere la tua attività, è naturale che tu abbia più documenti, dati e risorse digitali da gestire e archiviare, e Google Drive ti consente di farlo in modo sicuro da qualsiasi dispositivo. Puoi archiviare oltre 100 tipi di file in Drive inclusi PDF, file CAD e immagini, e puoi collaborare e modificare facilmente i file di Microsoft Office senza convertirli. Inoltre, Drive è dotato di protezioni integrate contro malware, spam e ransomware, quindi non devi preoccuparti di lasciar entrare accidentalmente un malware solo perché hai aperto un documento.

Fino a qualche giorno fa lo spazio a disposizione degli abbonati era appunto di 15 GB – lo stesso che Google offre gratuitamente agli account Gmail senza abbonamento – e chi voleva aumentarlo doveva acquistarne di più tramite Google One. Adesso invece gli abbonati non dovranno fare nulla perché lo spazio di archiviazione sarà incrementato automaticamente.

Inoltre qualche mese fa era stata lanciata la modalità di invio multiplo tramite cui poter inviare facilmente una email a molti destinatari in totale privacy, uno strumento quindi particolarmente utile per l’invio di newsletter e annunci di vario tipo. Da questo momento – spiegano – è possibile aggiungere il tag @firstname a questo tipo di invii, in modo tale che ogni email appaia creata appositamente per ciascun destinatario. In aggiunta, per impostazione predefinita questo tipo di email includono anche il link per annullare l’iscrizione in modo tale che i destinatari possano disattivare i messaggi futuri con facilità.

Per finire, il piano Google Workspace Individual adesso arriva in diversi altri paesi: Filippine, Vietnam, Indonesia, Malesia, Taiwan, Tailandia, Paesi Bassi, Portogallo, Belgio, Finlandia, Grecia e Argentina.