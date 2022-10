Tim Cook rassicura, al lavoro per soddisfare la domanda di iPhone 14 Pro

Nel corso della presentazione dei risultati dell’ultimo trimestre fiscale, il CEO di Apple, Tim Cook, ha riferito che l’azienda è stata limitata dalla produzione di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, sin dall’inizio della disponibilità dei nuovi dispositivi, elemento che ha comportato un impatto sulle vendite.

Cook ha spiegato ancora che Apple “sta lavorando molto duramente per soddisfare la domanda”, e che la domanda da parte dei clienti è “forte” e in definitiva superiore a quanto previsto da Apple. Per l’amministratore delegato di Apple, “per un po’ di tempo” le forniture continueranno a essere vincolate.

Apple ha indicato dati positivi sulle vendite degli iPhone nell’ultimo trimestre, con entrate in aumento del 10%. Nell’anno fiscale 2021, i ricavi da iPhone sono cresciuti del 39%, e dunque senza confronti con lo scorso anno. Cook ha fatto capre che l’azienda è molto fiduciosa anche per il prossimo trimestre.

Attualmente molti modelli di iPhone 14 e iPhone 14 Pro Max, prevedono tempi di spedizione lunghi se ordinati direttamente dal sito Apple, elemento che lascia immaginare vendite a gonfie vele per questi modelli. Apple ha anche dovuto ritoccare gli ordini in alto, con i modelli in questione che hanno suscitato grande interesse da parte del pubblico.

Gli iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, vantano elementi quali la Dynamic Island, il chip A16, migliorie alle fotocamere, e altri elementi ancora che non sono presenti negli iPhone 14 standard; questi ultimi modelli sembrano vendere meno rispetto ai Pro e utenti poco attratti dall’iPhone 14 Plus e starebbe riducendo lievemente il totale degli ordini di produzione iPhone per adeguarsi alle attuali condizioni di mercato.