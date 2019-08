GoPro Hero 8 e GoPro Max attese a settembre

Gli appassionati di video sportivi, outdoor e d’azione seguono sempre con attenzione tutti gli annunci di GoPro, la società che con le sue videocamere compatte, versatili e resistenti ha di fatto creato questo mercato: per il momento non ci sono ancora annunci ufficiali ma in rete circolano diversi indizi su GoPro Hero 8 e anche GoPro Max.

In realtà di GoPro Max è emersa solo una fotografia del dispositivo che proviene dal Ministero delle Comunicazioni del Giappone presso il quale è stata registrata. Di questo nuovo modello non sono trapelati specifiche e dettagli, in ogni caso la somiglianza del design con GoPro Fusion di un paio di anni fa, lascia presumere un erede in arrivo per la videocamera in grado di effettuare riprese video a 360 gradi.

Tenendo presente che GoPro Max è stata registrata non solo in Giappone ma anche presso la FCC negli Stati Uniti è lecito prevedere che non dovremo attendere molto per la presentazione: secondo alcuni potrebbe arrivare già a settembre.

In questo articolo riportiamo una foto di GoPro Max pubblicata da PhotoRumors. Settembre è l’indicazione temporale che emerge anche per GoPro Hero 8 di cui vengono anche indicate alcune delle specifiche di punta.

Sembra che la nuova videocamera sia in sviluppo e che funzioni con il processore GP2 per offrire prestazioni top, tra cui registrazione video 4K a ben 120 frame al secondo. Invece nelle riprese video in Full HD è in grado di registrare fino a 480 frame al secondo per effetti al rallentatore e scene d’azione mozzafiato.

Sempre stando alle anticipazioni la nuova GoPro Hero 8 sarà caratterizzata da un nuovo design e permetterà anche di sfruttare accessori, tra cui vengono citati microfono, luce LED e un display esterno supplementare. Sia per GoPro Hero 8 che per GoPro Max si tratta di indiscrezioni e quindi devono essere accolte come tali, in ogni caso se l’arrivo a settembre verrà confermato è molto probabile che emergano nuovi dettagli nei prossimi giorni.

In agosto GoPro ha potenziato la sua app di video editing. Ricordiamo che a sfidare GoPro a maggio è arrivata anche DJI Osmo Action.