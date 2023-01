Da Govee luci smart con intelligenza artificiale al CES 2023

Govee porta l’intelligenza artificiale IA nelle luci smart, presentando la nuova tecnologia al CES 2023. Il marchio debutta così con l’AI Gaming Sync Box Kit, una tecnologia di illuminazione intelligente dotata di AI.

Govee ha progettato il kit di sincronizzazione AI sfruttando la sua tecnologia proprietaria Govee-AI per apprendere e identificare i momenti chiave sullo schermo e portarli in vita attraverso i corrispondenti effetti di luce in tempo reale, creando un ambiente di illuminazione coinvolgente.

Questa innovazione mitiga i problemi riscontrati da soluzioni simili sul mercato, come la bassa precisione di cattura del colore e le prestazioni lente, per garantire effetti di luce perfettamente abbinati e un gameplay fluido allo stesso tempo. Come prima soluzione del genere, il sistema sfrutta la connessione HDMI in grado di arrivare a una frequenza di aggiornamento di 240Hz e di una sincronizzazione reattiva dei contenuti in tempo reale.

Con la potenza di calcolo INT4 14.4TOPs (14,4 trilioni di calcoli al secondo) e capacità di elaborazione di alta qualità, il chip AI SoC offre agli utenti la migliore esperienza nel settore dell’illuminazione intelligente per effetti di illuminazione in tempo reale. Gli algoritmi CogniGlow sono in grado di fornire più di 30 effetti di illuminazione di gioco personalizzati, sottolineando ogni momento clou del gameplay.

Ad esempio, quando si esegue una “Triple Kill” in uno sparatutto, si potrà apprezzare un corrispondente effetto di illuminazione personalizzato con un ritardo pari quasi allo zero. I prodotti Govee-AI non trasferiscono i dati al cloud, ma li trasmettono localmente in tempo reale, garantendo la massima protezione della privacy.

Govee AI Gaming Sync Box, spiega l’azienda, è altamente accurata non essendo influenzata dalla luce ambientale esterna. Inoltre, le risposte di illuminazione saranno praticamente immediate con un ritardo di appena 16 millisecondi. Govee AI Gaming Sync Box supporta tre risoluzioni e frequenze di aggiornamento: 4k 60Hz, 2k 144Hz e 1k 240Hz Max. Sono supportate anche altre caratteristiche come Smart control, HDR, Dolby Vision, CEC.

Peraltro, il produttore ha dichiarato di voler supportare Matter per ottenere una migliore interconnessione. Questa integrazione inizierà con il lancio del Govee LED Strip Light M1 da 2 metri nel 2023, con altri prodotti previsti per il lancio nel prossimo futuro. Govee AI Gaming Sync Box Kit sarà venduto a 299,99 dollari alla fine di marzo 2023, anche su Amazon e sul sito ufficiale.

Per tutte le novità presentate al CES 2023 il link da seguire è direttamente questo.